Мир в ожидании: нападёт ли Россия на Украину 16 февраля?

Нападёт ли Россия на Украину 16 февраля — это главный вопрос ближайших дней. Есть три версии наступающих событий.

Байден назвал днём "икс" 16 февраля

Президент США Джон Байден заявил своим коллегам по НАТО о том, что Россия нападёт на Украину уже 16 февраля.

Об этом подтвердили Politico три независимых источника в Вашингтоне, Лондоне и Киеве. Источник в Вашингтоне сослался на "точные" данные разведки.

Официально европейские лидеры отказались поддержать Байдена, но своих граждан с Украины отозвали.

Вашингтон предал Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу выразил удивление предупреждениями о вторжении.

"Если у вас или у кого-либо ещё есть дополнительная информация о 100-процентном вторжении 16 февраля, пожалуйста, сообщите нам эту информацию", — сказал он.

Посоветуем здесь Зеленскому посмотреть на судьбу своего коллеги Ашрафа Гани, который считает, что причиной падения его правительства стало соглашение между талибами (запрещены в РФ) и тогдашним президентом США Дональдом Трампом о выводе американских войск из Афганистана.

"Дело всей моей жизни уничтожено. Мои ценности растоптали. А меня сделали козлом отпущения", — сказал бывший афганский президент.

То есть первая версия разворачивающихся событий гласит о том, что есть негласное соглашение между РФ и США о перезагрузке Украины. И как только российские войска войдут в ЛДНР, на востоке Украины, как и в Афганистане, пойдёт неконтролируемая сдача власти людям, которые уже готовы её принять.

В пользу этой версии говорят странные с точки зрения членства в НАТО позиции Венгрии и Турции. Будапешт никого не отзывает из Киева, а Анкара не участвовала в совещании, на котором Байден говорил о "вторжении" 16 февраля.

Байден назвал дату провокации

Другая версия говорит о том, что названа дата провокации. Потому что, если бы Путин хотел напасть на Украину, об этом мы бы узнали только тогда, когда "зеленые человечки" уже свободно бы разгуливали по Киеву, как это было в Крыму.

На провокации же американцы мастаки, вспомним, как они устраивали в Сирии якобы химические атаки, которые ликвидировали "белые каски", или как придумывали повод нападения на Ирак, тряся пробирками в ООН.

Условно говоря, 16 февраля, например, некий самолет с российским опознавательными знаками ударит по украинской деревне, и журналисты западных СМИ, которые сейчас наводнили Донбасс, заполнят эфир "беспристрастными" репортажами о страданиях украинского народа. Что останется Зеленскому? Поднять свою авиацию. Вот и война готова, точно по сценарию, в нужный срок.

Российская армия войдёт в ЛДНР по приглашению

Третий вариант — "вторжение" будет. Паника вызвана твёрдой позицией Владимира Путина и намеченным на 14 февраля обсуждением в Думе просьбы к президенту о признании Луганской и Донецких народных республик (ЛДНР).

Неожиданно российский лидер не стушевался и не пошёл на уступки США, которые предложили обсуждать второстепенные проблемы безопасности в Европе и отказались обсуждать главные -об отводе войск НАТО от границ РФ и о невступлении Украины в НАТО.

Очевидно, что отрицательный результат в "нормандском формате" на переговорах в Берлине в четверг расставил точки над i. На оставшийся визит 15 февраля канцлера ФРГ Олафа Шольца уже нет надежды, он слывёт на Западе "полезным идиотом "Путина.

По этой версии, Байден не хочет оказаться с повторением беспорядочного бегства из Афганистана, поэтому идёт призыв: все домой, кто на чём может и срочно.

Украина для Запада не более чем инструмент противостояния с Москвой, и если это противостояние назревает, то Дума 14 февраля даст Путину рекомендацию признать ЛДНР, 15-ого уедет Шольц, и через день российская армия войдет в народные республики по приглашению уже независимых стран.

И вот тут неизвестно, как пойдут дела дальше. Если нацистская власть посыплется (вооружили — пусть сражается, но как и в Афганистане мотивации нет), то, конечно, надо удирать подальше уже сейчас, если нет — то это дело времени.

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