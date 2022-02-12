Делягин описал, каким образом Россия может "напасть" на Украину

На Западе снова назвали даты "вторжения" России на Украину. На этот раз агентство Bloomberg днём "Х" назначило 16 февраля, а президент США Джо Байден заявил, что это произойдет 15 числа. Однако российские официальные лица продолжают уверять, что ни на кого нападать не собираются.

Почему в таком случае на Западе так уверенно утверждает обратное? Одним из рабочих, по его мнению, сценариев развития событий поделился депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин в эфире ток-шоу "Время покажет" на Первом канале.

Политика отметил, что Запад и не пытался превратить Украину в свой актив, а задача была — превратить её в пассив России.

Делягин считает, что сценарий начала большой войны может быть, например, таким. Украинские националисты нападают на Донецк и Луганск. А дальше совершенно не важно, встаёт Россия на защиту или нет, — это будет официально объявлено российским вторжением на Украину. Возможно, даже покажут соответствующие ролики, что это пригороды Киева, добавил гость студии.

"После этого против нас вводятся санкции. Но самое главное, что Германию и Францию заставляют в рамках НАТО резко (не разорвать с нами отношения, конечно же), но резко снизить уровень сотрудничества с нами. После этого немецкая экономика сдыхает, потому что нет дешёвой энергии, Франция остаётся без урана из Африки. <…> Почему англичане подзуживали немцев? Борис Джонсон только что сказал, что он будет отстаивать национальные интересы Англии до последнего украинца. И до последнего немца тем более…", — заключил политик.

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