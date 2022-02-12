Агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что российское вторжение на Украину может произойти уже во вторник.
Напомним, что ранее издание уже объявляло о начале "вторжения" и было вынуждено невнятно извиниться.
И вот опять. Теперь уже сообщение формально носит "официальный характер", поскольку в нём есть ссылка на "официальных лиц, знакомых с этим вопросом”:
"Любые действия могут начаться уже во вторник, — пишет Bloomberg. — Действия могут варьироваться от провокации в Донбассе до нападения на украинскую столицу Киев".
Эти слова, что называется, "легли на подготовленную почву":
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