Bloomberg запустил обратный отсчет: до российского вторжения на Украину три дня

Агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, сообщило, что российское вторжение на Украину может произойти уже во вторник.

Напомним, что ранее издание уже объявляло о начале "вторжения" и было вынуждено невнятно извиниться.

И вот опять. Теперь уже сообщение формально носит "официальный характер", поскольку в нём есть ссылка на "официальных лиц, знакомых с этим вопросом”:

"Любые действия могут начаться уже во вторник, — пишет Bloomberg. — Действия могут варьироваться от провокации в Донбассе до нападения на украинскую столицу Киев".

Эти слова, что называется, "легли на подготовленную почву":

в пятницу советник по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил американцев, находящихся сейчас на Украине, чтобы они как можно скорее покинули страну, и сказал, что потенциальное российское вторжение может произойти "до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине" (они завершаются в следующее воскресенье — Прим. ред).