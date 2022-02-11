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Автор Николай Ткаченко

Сосновский раскрыл фатальную ошибку Шольца перед визитом в Москву

Политика

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил огромную ошибку, собравшись посетить Украину накануне визита в Москву, который запланирован на 15 февраля. Такое мнение высказал немецкий журналист и политолог Александр Сосновский. Эксперт считает, что переговоры канцлера с лидером Украины испортят встречу с Владимиром Путиным.

Сосновский раскрыл фатальную ошибку Шольца перед визитом в Москву

"Фатальный просчет Олафа Шольца! Перед визитом в Москву он собирается 14.02 в Киев для встречи с Зеленским. Ничего он там не решит, а вот атмосферу встречи с президентом России отравит", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

Поддержали немецкого эксперта и его российские подписчики в комментариях к посту. Многие также не поняли, почему Шольц решил "по пути" заехать в Киев:

"Да, странная у него логика. Путин будет смотреть на него, как на отравленного", — заметил Алексей Поспелов.

"Теперь все перед поездкой в Москву будут заезжать в Киев?" — спросил Андрей Перцев.

"От Байдена получил ЦУ, сначала заехать в Киев, а потом к русским", — ответила Natali Miller.

"Из Киева все с ковидом уезжают. Пусть лучше там и остаётся, чем в Москву заразу везти", — предложила Бабушка Коко.

"После Киева с ним вообще не надо встречаться. А то заразу привезёт", — поддержал Ник.

"Главное перед въездом в Россию пусть отсидит карантин две недели!!! А то притащит ковид из окраины!!!" — добавила Светлана Сачкова.

"Мое мнение, дело уже не в России и Украине. Германия не даёт согласия на закрытие СП-2. Америка же тогда заставит немцев это сделать. Для этого нужна война. Байден ведь заявил, что при необходимости закроют СП-2 и немцев не спросят. Украина нужна амерам, как жертва. А дальше всё по плану. Санкции получит не только Россия, но и Германия и Европа в виде экономического краха. Что и требуется штатам. Британия помогает Америке в исполнении этих диких планов. У Лондона свои счёты с Европой", — дал анализ ситуации Drag Bags.

"Вроде серьёзный политик. И так лохануться", — заключил Стопервый.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы сша киев россия москва лондон украина германия олаф шольц владимир путин владимир зеленский
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