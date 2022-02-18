Счёт идёт на часы: зачем предпринята эвакуация из Донбасса

Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения республик Донбасса, надо вспомнить слова Владимира Путина, сказанные им два дня назад.

Всё идёт по плану

После переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президент сказал:

"Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить, как она будет складываться, реальная обстановка? Пока никто".

Спросим себя, а что изменилось за эти два дня?

— все, кто мог из западных посредников, приехал в Москву, им всё сказали, но выводов они не сделали — эскалация продолжилась с заявлениями из Вашингтона и других столиц Европы о новых сроках "агрессии" России, о новых санкциях против неё;

— Киев в очередной раз отказался от прямых переговоров с Донецком и Луганском;

— в четверг резко активизировались обстрелы территорий ЛДНР со стороны ВСУ. Такой высокий среднесуточный показатель нарушений режима перемирия фиксировался более года назад;

— в пятницу был совершён один теракт в ДНР — взорван автомобиль на парковке у дома правительства, и один теракт в ЛНР — взорван газопровод. И две попытки терактов были пресечены в ДНР — подрыва трубопровода с аммиаком на заводе "Стирол" и химического объекта возле Горловки.

— США, Канада, Нидерланды объявили о масштабных поставках Украине новых летальных видов оружия;

-разведка ДНР и, очевидно, что космическая разведка Минобороны доложили о накоплении сил ВСУ на линии соприкосновения;

— вчерашний фейк с разбомблённым якобы армией ДНР детским садом разлетелся по западным СМИ. В Москве в очередной раз убедились, что будет или не будет войны, Россию всё равно обвинят, "потрясывая пробиркой с неизвестным веществом". Именно поэтому Владимир Путин сказал на встрече с Александром Лукашенко, что санкции Запада в любом случае будут.

Принуждение Украины к миру

Не трудно догадаться, что, учитывая нежелание Запада вести конструктивный диалог, угрозу ликвидации народных республик, план Владимира Путина состоит в принуждении Украины к миру. Но здесь важно не допустить таких жертв среди населения, какие были в 2008 году в Южной Осетии, поэтому объявлена эвакуация. Так, как она организована, также заставляет думать, что всё продумано заранее.

Счёт идёт на часы, максимум — дни. Украине, судя по всему, не дадут реализовать "хорватский сценарий". А когда эвакуированные вернутся домой — и это затягивать не будут, их дом этот должен быть безопасным.

Поэтому войска РФ будут введены в ЛДНР превентивно по причине геноцида населения Донецкой и Луганских республик.

Признать ЛДНР можно в течение часа, просьба Думы у Путина есть. Разрешение на ввод войск даст Совет Федерации, запланированное заседание на 23 февраля можно срочно перенести на более ранний срок.

Будет повторён сирийский сценарий

Успех операции РФ не вызывает сомнений, достаточно посмотреть как всё четко было сделано в Сирии. Вспомним, что ввод ВКС РФ в Сирию в США расценивался в 2015 году как "трясина" для России — повторение Афганистана.

Но Москва превратила военную силу в дипломатические рычаги и сегодня ни один вопрос на Ближнем Востоке не решается без неё. От Турции до Израиля от Ливии до Мали Россия нарастила влияние. Латинская Америка тоже давно в фокусе российской политики.

В Европе после того, как Украина будет переформатирована, Россия вытеснит США с европейского пространства и дипломатией обеспечит навсегда свою безопасность. И не обязательно воевать с Украиной, надо, например, вместе с Белоруссией объявить Киеву энергетическую блокаду.

Да, будет долгая перманентная экономическая война с Западом, но Россия нарастила подушку безопасности, не имеет долгов, а Запад — в кризисе, особенно США, где в 2024 году после выборов может разразиться гражданская война. Из-за экономических трудностей начнётся развал Евросоюза, а Китай уже подставил спину России в этом экономическом противостоянии.

Эра НАТО закончится в течение года, и тогда будут подписаны нужные России документы. Путин рассчитал всё.

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