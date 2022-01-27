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Автор Антон Куликов

"Контакты нецелесообразны": Медведев о переговорах с "талейранами" из Киева

Мир

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не считает целесообразными контакты с нынешним руководством Украины. По его мнению, бессмысленно вести разговоры "с политиками, которые лгут, не исполняют решения" и действуют против части собственного населения.

"Контакты нецелесообразны": Медведев о переговорах с "талейранами" из Киева

Он отметил, что решение о целесообразности таких контактов принимает президент России. Однако сам Медведев подчеркнул, что его позиция известна: "…я не считаю целесообразным такие контакты именно в силу тех причин, о которых я сказал".

По словам Медведева, "бессмысленно вести разговоры с такими политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения, которые не исполняют вообще никаких международных обязательств в этом смысле".

"Так что решать, вне всякого сомнения, президенту страны, тут даже обсуждать нечего. Но, мне кажется, он вполне определённо свою позицию тоже высказал недавно", — цитирует замглавы Совбеза РИА "Новости".

Напомним, подобную точку зрения Дмитрий Медведев высказывал и ранее. В статье, опубликованной в октябре прошлого года, он отмечал, во главе Украины "стоят невежественные и необязательные люди", а потому отношения с нынешними руководителями Украины бессмысленны и даже вредны.

"Они постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Так они понимают искусство дипломатии. Доморощенные талейраны. Подписывают Минские соглашения, договариваются в "нормандском формате", а потом — после внутренних бурлений в Раде, на площади или ЦУ из-за океана — разворачивают позицию совсем в другую сторону", — отмечал Медведев.

Напомним, ранее в Киеве высказывали идею о трёхсторонней встрече Владимира Зеленского с президентами России и США. Кроме того, организовать встречу Путина и Зеленского предлагает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Украины также неоднократно высказывался о желательности новой встречи лидеров государств "нормандской четверки", то есть России, Франции, Германии и Украины.

В Москве, однако, подчёркивают, что такая встреча будет возможна только после того, как будут выполнены договорённости, достигнутые на встрече в 2019 году. Они касались того, какие законодательные акты должны принять в Киеве для выполнения Минских соглашений.

В частности, речь шла о внесении в украинское законодательство "формулы Штайнмайера" — механизма поэтапной реализации ряда положений Минских соглашений, которые были в 2015 году предложены министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы дмитрий медведев минские соглашения
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