Литва будет развивать балтийские порты России

Литва затягивает в пропасть плохих отношений с Китаем Эстонию и Латвию. У России появляются стратегические возможности для обеспечения китайского транзита в Северную Европу.

Китай пригрозил Литве: заплатите за признание Тайваня

Китай и Литва находятся в состоянии информационной войны из-за признания Вильнюсом независимости Тайваня. За спиной "маленькой, но смелой" республики, несомненно, стоят США, что признаётся китайскими экспертами.

Ставки всё время повышаются.

24 ноября официальный представитель МИД Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос журналиста, примет ли Китай карательные меры против Литвы помимо дипломатических, например, в экономике и торговле, ответил, что "поскольку вы сделали что-то не так, вы должны заплатить за это".

Ранее 21 ноября МИД Китая выступил с заявлением, в котором объявил, что дипломатические отношения между Китаем и Литвой будут понижены до уровня поверенного в делах.

С 23 по 25 ноября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетил США, где провел переговоры с заместителем госсекретаря США Венди Шерманом после чего заявив, что Вильнюс "не откажется от самостоятельного решения по внешней политике".

Литва тянет в конфронтацию с Китаем Эстонию и Латвию

Не только не отказался, но и соседей с собой прихватил. Делегация парламентариев из Литвы, Латвии и Эстонии прибыла накануне с визитом на Тайвань для участия в "Открытом парламентском форуме", который состоится 2-3 декабря.

Совместную балтийскую делегацию возглавляет член комитета Сейма Литвы по европейским делам Матас Малдейкис. Латвию представляет депутат Сейма Янис Вуцанс, Эстонию — депутат Рийгикогу Юри Яансон, оба они возглавляют парламентские Группы поддержки Тайваня.

Китай в ответ выставил вокруг Тайваня военные корабли и самолёты, чтобы "приветствовать" гостей. Это, конечно, картинки, важен вопрос, а есть ли у Китая экономические рычаги воздействия на Литву?

Взаимная торговля Литвы с Китаем ничтожно мала

Министр экономики Литвы Осрине Армонайте однажды заявила, что экспорт Литвы в Китай составляет только 1% от общего объема экспорта, и даже если и будут убытки, то это не слишком серьезно.

Всего товарооборот между Китаем и Литвой составил в прошлом году 800 миллионов долларов США. Литовский экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции в Китай достиг в 2020 году 93 миллионов евро, в основном, это пшеница, фрукты, орехи, говядина и солодовое пиво. Это, конечно, небольшая сумма, но литовские фермеры лишились рынка сбыта, а Китай — это огромный рынок, способный поддержать любую экономику.

К тому же взаимной торговлей дело не ограничивается. Литва, расположенная на берегу Балтийского моря, является идеальным транзитным пунктом, соединяющим Китай с Западной и Северной Европой. Товары, доставляемые по железной дороге в Литву, могут быть быстро доставлены в Германию, Нидерланды, Данию, Швецию и другие страны через её главный порт Клапейду.

Амбициозные планы Литвы по участию в "Шёлковом пути" стали воплощаться

Литва ещё год назад питала амбициозные планы — стать важным центром "Нового Шёлкового пути" и достигла многого в 2020 году. Среди достижений стоит упомянуть :

открытие прямой ж/д линии Вильнюс-Сиань (Xian),

соединение Каунаского порта с европейской железнодорожной сетью,

увеличение мультимодальных (по одному договору, но при двух и более видах транспорта) перевозок в Китай и из Китая в более чем три раза.

Как сообщает railfreight. cn, в прошлом году общий объем мультимодальных перевозок между Литвой и Китаем составил 20154 TEU (TEU — 20-футовый контейнер), что на 258,4% больше, чем в 2019 году. В июне 2020 года Вильнюс стал местом разгрузки поездов DHL из Китая в Германию. Три месяца спустя первая регулярная прямая линия была официально выпущена на рынок.

С завершением в октябре прошлого года строительства Каунасского интермодального транспортного терминала (KIT) у литовцев были большие надежды, что он станет соперничать с Гданьским логистическим центом. Терминал соединяет Балтийское море и Россию — с европейской железнодорожной сетью, и поскольку объединяет железные дороги разной ширины, то имеет большое преимущество.

Если Литва потеряет транзит, то навсегда

Однако политические выкрутасы Вильнюса этим надеждам не дадут сбыться. Потому что есть такое правило, если вы теряете фрахт — вы его теряете навсегда.

Например, голландская Голландская транспортно-логистическая компания GVT Logistics Group ввела прямой поезд между Тилбургом в Нидерландах и KIT в надежде использовать Каунас в качестве транзитного узла на пути в Китай. Однако, как пояснил в программе RailFreight Live 27 августа генеральный директор GVT Роланд Вербраак, этого не произойдет в ближайшее время по политическим мотивам.

"Шелковый путь через Литву отложен", — сказал Вербраак.

В программе также выступил генеральный директор Литовской железнодорожной грузовой компании (LTG) Эгидиюс Лазаускас. По его словам, KIT рассчитан на пропуск 55 000 TEU в год, а его расположение будет способствовать дальнейшим связям с севером (например, с Финляндией) и с Россией и Китаем на востоке.

Как подчеркнул Лазаускас, из-за политической ситуации в Белоруссии LTG уже потеряла значительный грузооборот , и он надеется, что функционирование депо КIT и новый грузопоток "более или менее компенсируют потери насыпных грузов из соседних стран". Но после августа, когда было записано интервью, уже стало ясно, что не компенсируют.

Российкая Балтика поднимется на китайском транзите в Европу

А это потеря рабочих мест, дохода в казну города, увеличение протестного потенциала. Не понятно, что такое Литве пообещали в США, чтобы распроститься с таким стратегическим и важным проектом — логистическим хабом на пути из Китая в Европу. Это сродни поведению Украины, которая сама загубила свою ГТС в угоду Вашингтону, а теперь не знает, откуда взять "падавшие с неба" 3 млрд долл за транзит газа.

Пока не ясно, остановит ли Китай полностью транзит через Литву (остановлены только поставки по экспорту и импорту) так как он экономически выгоден. Вероятно это произойдёт, если за Литвой независимость Тайваня признает, хотя бы Эстония или Латвия (или любая другая "Литва").

Если это произойдет, то для продления "Шёлкового пути" в Северную Европу у Китая останется только один путь — через российские порты на Балтике. Таким образом, Литва, сама того не ведая, работает на укрепления экономики этого российского региона.

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