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Автор Любовь Степушова

Литва на всех порах мчится к правительственному кризису

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Литовцы обвалили рейтинг своих лидеров. Такого не было за всю постсоветскую историю страны. Литве нужны совсем другие политики у руля.

Литва на всех порах мчится к правительственному кризису

Ни один министр Литвы не пользуется доверием населения

Одобрение действий лидеров Литвы — президента Гитанаса Науседы и премьер-министра Ингриды Шимоните — за последний месяц снизилось на 8-10 процентных пунктов.

Об этом говорят результаты опроса Vilmorus, проведённого для газеты Lietuvos Rytas с 29 июля по 5 августа.

Согласно опросу, ни один министр не пользуется доверием населения.

"Во всяком случае, в рейтинге фигурируют 24 политика — председатели партий Сейма, министры, премьер-министр, президент и мэры двух городов. И только четверо из названных политиков имеют положительный баланс с точки зрения положительных и отрицательных оценок. Все министры — со знаком минус, премьер — тоже, я не помню, когда это ранее было, чтобы 42% респондентов отрицательно относились к власти ", — сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

Положительную разницу имеют:

  1. президент Гитанас Науседа;
  2. лидер Социал-демократической партии, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте;
  3. мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис;
  4. спикер Сейма, лидер Движения либералов Виктория Чмилите-Нельсен.

Лидером рейтинга остается Науседа, его деятельность приветствуют 55,2% респондентов, но в целом популярность президента за последний месяц упала на 8 процентных пунктов.

Популярность Шимоните упала на 10 процентных пунктов: в июне премьер-министру отдавали предпочтение 40% опрошенных, сейчас всего 29,9%.

Исследование Vilmorus также показало, что доверие к СМИ является самым низким за 23 года. 25% респондентов выразили одобрение и 33% — недоверие. В последний раз СМИ так плохо оценивали в 1998 году.

Причины падения рейтинга литовских властей

"Когда проводился опрос, в то время была эпопея с миграционным кризисом: сотни людей приходили каждый день и ночь, и было непонятно, как это остановить. Плюс обязательная вакцинация — некоторым это не нравится ", — пояснил LNK TV Гайдис.

Доцент и политолог Университета Витаутаса Магнуса Анджей Пукшто полагает, что рейтинг Науседы, возможно, значительно упал из-за того, что его позиции и позиции правительства недавно совпали.

"Что касается кризиса с мигрантами, ситуации, связанной с пандемией, кажется, что его позиция не сильно отличается от позиции Шимоните из правительства", — сказал эксперт TV3.

Рука Кремля

"Правительство поступает правильно, а враждебные силы просто не понимают, когда можно будет вернуть власть путём мести, путём какого-то переворота", — прокомментировал рейтинг первый президент Литвы профессор Витаутас Ландсбергис.

Эта позиция достаточно популярна и у правящей коалиции консерваторов, и у президента — они во всём видят "руку Кремля".

"У нас одновременно два кризиса: пандемия ещё не закончилась, но уже началась гибридная атака, организованная режимом соседней страны, естественно, что правительству есть чем заняться и не всем правительственные решения нравится ", — оценила свой рейтинг Шимоните для TV3.

В бунте мигрантов в лагере Руднинкай в тот же день, что и протесты у здания Сейма — 10 августа, Вильнюс также увидел " внешнюю силу". "Таких совпадений не бывает", — сказал Науседа.

Проекты Вильнюса никто не покупает

Однако винить надо себя. Вильнюс в последнее время силится выделиться русофобией на общем фоне, но его проекты приводят к удару бумерангом.

Именно так можно расценить раскапывание "топора войны" с соседней Белоруссией, которая обеспечивала Литву валютными поступлениями от транзита нефтепродуктов и удобрений. Однако созданный Литвой проект под названием "президент Белоруссии Светлана Тихановская" привёл к санкциям Запада на Минск, и Литва в ближайшее время лишится всей торговли с соседом из-за вторичных санкций США.

Брюсселю Вильнюс предложил свой кризис мигрантов, чем несказанно его "обрадовал". Европа подчеркнула, что сравнивать с кризисом 2015 года не надо, и посоветовала Литве самой обустраивать границу.

И, наконец, своему народу Вильнюс выдал "паспорт возможностей". Невакцинированным гражданам запрещено посещать магазины, торговые центры, культурные и спортивные мероприятия, кафе, бары, салоны красоты, фестивали, рынки и даже получать медицинские услуги. Это самые "драконовские" меры в Европе.

Неслучайно в столице 10 августа состоялись небывалые акции протеста. Демонстранты громко скандировали "Парламент — вон!", "Поджигатели войны!". "Майдан" был жёстко разогнан полицией.

А как в соседней Эстонии?

Литовцам хочется посоветовать почаще смотреть вокруг. В соседней Эстонии, например, возможным кандидатом в президенты страны называют президента Академии наук Тармо Соомере.

Он выступил за нормализацию отношений с РФ.

"Может, я идеалист, но я думаю, что директор КаПо (Полиции безопасности) должен звонить раз в год директору ФСБ и зондировать почву — нет ли каких-то грозящих обоим факторов, нет ли необходимости на что-то обратить внимание", — сказал он.

"Это — не разглашение государственных тайн, это консультации". Соомере добавил также, что Эстонии "нужно защитить свои интересы от демонизации соседей", цитирует "Балтийская волна".

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Есть ли в Литве мигрантский кризис
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва эстония анджей пукшто владас гайдис тармо соомере гитанас науседа ингрида шимоните вилия блинкявичюте витаутас ландсбергис висвалдас матийошайтис виктория чмилите-нельсен
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