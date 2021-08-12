Литва подсчитывает убытки от прекращения транзита белорусских удобрений

Усилия Литвы по наложению санкций на Белоруссию не пропали даром, но ударили по ней самой.

В связи с санкциями США на "Беларуськалий", Вильнюс объявил о прекращении транзита белорусских удобрений. Об этом заявил министр транспорта Марюс Скуодис, передаёт baltwave. com.

По словам министра, санкции должны выполнять юридические лица США, то есть это не вторичные санкции, но на практике у любой компании "банки не примут расчетов за оказанные услуги в Литве даже в евро, а не только в долларах".

"Предприятия отказываются иметь какие-либо бизнес отношения с субъектом под санкциями, чтобы избежать риска, и могу с уверенностью утверждать, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут идти через Литву" — сказал Скуодис.

В этих условиях торговать с Белоруссией для Литвы невозможно, добавил он.

Для Литвы это существенный объем транзита. Примерно треть грузов, которые идут по литовским железным дорогам и через Клайпедский порт — это белорусские удобрения. Порядка 10% этих удобрений идет в ЕС, остальной груз — в Китай, Индию, Бразилию и другие страны.

Напомним, что ранее Минск перенаправил поток нефтепродуктов в российские порты, теперь Литва лишится и транзита калийных удобрений.

Глава терминала навалочных грузов Клайпедского порта Игорь Удовицкий, уверен, что разрыв с Минском для порта восполнить экономически будет невозможно.

Глава компании Литовские железные дорого (ЛЖД) Мантас Бартушка сообщил BNS, что после потери транзита удобрений кампании может понадобиться около 60 миллионов евро субсидий в год на содержание инфраструктуры.

Бартушка утверждает, что вся логистическая цепочка Литвы по транзиту из Белоруссии потеряет более 100 миллионов евро. По словам главы ЛЖД, субсидия необходима для того, чтобы растущие затраты на инфраструктуру не перекладывались на потребителей, в первую очередь, на промышленность, потому что, в противном случае, пришлось бы повысить тарифы на железнодорожные перевозки на примерно 30%.

В прошлом году ЛЖД перевезли около 11 млн тонн удобрений "Беларуськалия", а всего белорусских грузов — около 18-19 млн тонн.

Санкции на экспорт белорусских удобрений также были введены Европейским союзом (ЕС) в конце июня, но в действительности они покрывают лишь около 20% белорусского транзита через Литву и действительны только для договоров, заключенных после 25 июня.

США объявили о новых санкциях в отношении Белоруссии в понедельник. В сообщении Минфина говорится, что в санкционный список включены 23 физических и 21 юридическое лицо, в том числе "Беларуськалий".