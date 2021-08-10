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Китайское правительство отозвало посла из Литвы из-за сотрудничества с Тайванем

Мир

Китайские власти отозвали своего посла из Вильнюса, поскольку они возмутились решением Литвы позволить Тайваню создать "представительство" на территории страны. Об этом сообщили на официальном сайте МИД Китая.

Китайское правительство отозвало посла из Литвы из-за сотрудничества с Тайванем

Также политики попросили Литву отозвать посла в КНР. Власти объяснили свою реакцию:

"Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня".

В МИД Литвы выразили сожаление из-за решения КНР. Сотрудники ведомства отметили, что уважают принцип "одного Китая", но планируют развивать отношения с Тайванем, как и другие государства.

Политика "одного Китая" — это дипломатическое признание позиции китайских властей о существовании единого китайского правительства, даже на территории Тайваня. Также существует "принцип одного Китая", которым руководствуется Пекин и считает, что Тайвань — это часть страны, временно отколовшаяся провинция.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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