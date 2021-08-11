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Автор Любовь Степушова

Литва обвинила внешние силы в дестабилизации страны. Есть ли в этом резон

Мир » Бывший СССР » Прибалтика

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что за протестами у здания Сейма вечером 10 августа и антимигрантскими протестами стоят внешние силы.

Литва обвинила внешние силы в дестабилизации страны. Есть ли в этом резон

"Процессы, которые происходят в Литве, очень серьёзны"

Билотайте заявила, что протест в Вильнюсе против решений Сейма ("антиковидные" ограничения) и волнения литовских поляков в посёлке Руднинкай, где размещены мигранты, взаимосвязаны.

"Когда у Сейма Литовской Республики происходят беспорядки, это означает, что мы должны сосредоточить здесь дополнительные силы, и мы не можем очень быстро направить силы в Руднинкай. Поэтому мы говорим, что это могли быть скоординированные процессы с целью противодействия государству", — цитирует Билотайте Tv3. lt.

"Процессы, которые происходят в Литве, очень серьёзны. Если собрать всю мозаику, получается гибридная атака. С одной стороны, у нас есть нелегальная миграция, которую (Александр) Лукашенко использует как инструмент. И у нас есть определённые волнения, провокации в наших центрах размещения, которые координируются определёнными силами. Вчерашние протесты возле Сейма вынуждают все наши институты концентрироваться здесь и отвлекать ресурсы из других мест. Вывод один — кто-то сознательно пытается дестабилизировать государство", — добавила министр.

Она сообщила, что задержаны 26 человек и полиция в настоящее время изучает информацию.

"Должна применяться ответственность за организацию массовых беспорядков, за которую в нашем Уголовном кодексе предусмотрена, действительно, серьёзная ответственность на срок до шести лет", — сказала Билотайте.

Если это гибридная война, то должна появиться своя Тихановская

Риторика министра очень напоминает риторику президента Белоруссии Александра Лукашенко, когда он говорит о дестабилизации его страны. Но там появилась организованная оппозиция, которая стала разыгрывать свою карту.

Вывод: если это "гибридная атака", то в Литве должна появиться своя Тихановская, которая спустя время иммигрирует в Россию или Белоруссию и оттуда будет вести литовцев к смене власти. Не появится? Тогда это никакая не "гибридная атака", а неумение слышать свой народ.

Когда человеку говоришь — либо работа, либо вакцина, то будет много желающих "поговорить" со своей властью. И вместо того, чтобы пообщаться с людьми, литовские власти посылают полицейских со спецсредствами. В отставку надо подавать такому правительству.

Решения парламента Литвы предусматривают:

  • тем, кто не прошёл вакцинацию, с 13 сентября запретят пользоваться общественным транспортом, посещать больницы и даже некоторые магазины;
  • а также кафе, рестораны, спортзалы и салоны красоты;
  • у тех, кто прививку к этой дате сделает или переболеет коронавирусом, появится так называемый паспорт возможностей.

В сейме такие нововведения называют стимулированием прививочной кампании, а протестующие — нарушением гражданских прав.

После беспорядков, вспыхнувших поздно вечером во вторник, 10 августа, полицейские блокируют доступ в парламент.

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Есть ли в Литве мигрантский кризис
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы литва протесты мигранты белоруссия агне билотайте александр лукашенко
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