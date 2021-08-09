В Литву могут приехать специалисты НАТО по борьбе с "гибридными угрозами"

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил того, что может попросить руководство НАТО прислать в страну специалистов по "противодействию гибридным угрозам". Заявление прозвучало во время телефонного разговора с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

По словам генерального секретаря, альянс следит за миграционным кризисом на белорусско-литовской границе и готов к любому повороту событий. Столтенберг заверил Науседа, что предоставит соответствующие средства для обеспечения безопасности в регионе.

С начала 2021 года через Белоруссию в Литву попытались попасть более четырех тысяч нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Власти Литвы считают, что Минск спровоцировал этот миграционный кризис, поскольку в конце мая белорусский лидер Александр Лукашенко сказал, что на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны Запада Минск может перестать быть барьером для нелегальных мигрантов, которые стремятся в Евросоюз.

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