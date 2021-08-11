Китай обиделся и назвал Литву крошечной собачкой, полной геополитических страхов

Во вторник Китай принял решение отозвать своего посла в Литве. И потребовал от литовского правительства отозвать своего посла из Китая.

Как пояснили в МИД КНР, эта мера "предпринята в связи с тем, что литовское правительство недавно объявило о своем решении разрешить тайваньским властям открыть у себя официальное представительство под названием "Тайвань".

По мнению властей Китая, своим "опрометчивым" решением Литва бросила вызов основным интересам и суверенитету Пекина. В опубликованном заявлении сказано, что нельзя исключать возможности "разрыва дипломатических отношений, если литовское правительство не исправит своих ошибок в тайваньском вопросе".

" Это нагло нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой, и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность Китая", — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны.

По его словам, Китай предупредил Литву, что в мире есть только один Китай, и Китайская Народная Республика является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

Китайские эксперты поддержали решение своего МИДа

Ху Сицзинь, главный редактор газеты Global Times, в своей статье, посвященной дипломатическому скандалу между двумя странами, указал, что Литва "продвинулась дальше всех на антикитайском пути в Европе":

"Стратегия этой маленькой страны — держаться за США как можно крепче. Это американская бегущая собака, которая яростно лает на стратегических соперников США в обмен на защиту. И покровительство".

По словам Сицзиня, в основе "истерических заявлений Литвы — касаемо ли Китая или России — "огромный геополитический страх":

"К сожалению, непрекращающиеся нападки на тех, кто неугоден США, — это не способ быть нормальной страной. Стратегия малых стран обычно заключается в поиске баланса между крупными странами. Швейцария — прекрасный пример. Даже пламя Второй мировой войны не перекинулось на эту страну. Редко можно встретить небольшие страны, подобные Литве, которые специально стремятся ухудшить отношения с крупными державами. Я верю, что Литва в конце концов заплатит за свое злое деяние — нарушение международных правил.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.