Зачем Литве маленькая непобедоносная война с Китаем

На этой неделе Литва пошла дальше простого троллинга Китая, она решилась на открытие диппредставительства Тайваня в Вильнюсе.

Литва объявляет об открытии диппредставительства Тайваня

Только 15 стран имеют официальные дипломатические отношения с Тайванем, но у многих других есть де-факто "миссии Тайбея", которые часто называют торговыми офисами, как в случае с Европейским Союзом, членом которого является Литва.

Но в заявлении МИД Литвы прозвучало ясно:

"Представительство Тайваня в Вильнюсе, бесспорно, послужит более тесной коммуникации литовцев и тайваньцев и взаимному познанию обоих народов", — сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Излишне говорить о том, что это для Китая переход "красной линии". Напомним, что Пекин считает Тайвань частью КНР.

Литва активно машет "красной тряпкой" перед Китаем

Литва занимается активным троллингом Китая около года. В Вильнюсе прошли митинги сторонников Гонконга и сторонников независимости Тибета, в мае этого года Пекин заметил решение Литвы выйти из состава экономического формата 17 +1 — страны Восточной и Центральной Европы плюс Китай.

Вильнюс назвал этот формат "вызывающим разногласия", а позже объявил, что не Китай, а Япония является самым важным партнером Литвы в Азии. Литва пожертвовала Тайваню вакцины AstraZenecа, игнорируя эмбарго Пекина. В литовском парламенте прошли слушания по "геноциду уйгуров".

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Совет Европы организовать в этом году саммит с участием китайских лидеров.

"К сожалению, в последние годы Китай стал менее партнером по сотрудничеству, а больше — недобросовестным конкурентом и системным соперником", — сказал Науседа.

Реакция Китая: не надо "ложных сигналов" Тайваню

Официальная реакция Китая пока сдержанна: Пекин просто предупредил Вильнюс, чтобы он не подавал "ложный сигнал" Тайваню. Газета Global Times заявила, что этот шаг был "безнадежно жалким" и бесполезной тратой денег, а также провокационным и признаком "злых намерений".

"Мы призываем Литву соблюдать принцип одного Китая и не подавать неверные сигналы силам независимости Тайваня", — говорится в заявлении.

Научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии социальных наук Чжао Цзюньцзе сказал изданию, что в связи с ослаблением властных структур и экономическим спадом, государства-члены ЕС сталкиваются с разногласиями по многим вопросам.

"Но стратегический план Союза в отношении Китая будет, в основном, разрабатываться большинством членов ЕС, которые находятся в тесном экономическом партнерстве с Китаем, а не с Литвой, доля которой в экономическом сотрудничестве между ЕС и Китаем ничтожна", — сказал эксперт.

Действия Литвы нацелены на то, чтобы "создать свой собственный момент" на европейской арене, и ещё раз доказывают, что она всего лишь пешка США на антикитайской линии фронта, "делая то, что США хотят увидеть ", — сказал Чжао Global Times.

По данным Министерства торговли Китая, торговля Китая с Литвой в 2019 году составила 1,35 миллиарда долларов. По состоянию на конец 2019 года Китай занимает 22-е место по экспорту и 10-е место по импорту в торговом балансе Литвы.

Заметим, что посольство США в Вильнюсе поздравило Литву с открытием представительства Тайваня.

Для Литвы Китай — продолжение СССР

Как сказал Pravda. Ru руководитель магистерской программы "Исследования Балтийских и Северных стран" в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) Николай Межевич, соотношение сил между Китайской Народной Республикой и Литовской Республикой "измеряется тем, что вся экономика Литвы представляет собой примерно четверть от экономики Шанхая с учетом европейских дотаций".

"А без учета европейских дотаций это 1/6 от экономики Шанхая", — сказал эксперт.

Литва, по его мнению, для Китая — это пренебрежительно малая величина, которая, однако, обладает некоторым голосом, потому что у Литвы есть свой флаг, свой герб и, "как это не смешно", свой президент.

Николай Межевич отметил, что антикитайская позиция Литвы "была всегда", так как, "не очень хорошо разбираясь в специфике красного цвета и количестве золотых звезд на китайском флаге, литовцы воспринимают Китай как некое продолжение Советского Союза".

"И определенные предпосылки для этого были", — отметил эксперт.

Так же, "лет 15-17 назад" Литва рассчитывала на крупные китайские инвестиции, но они пошли не в Литву, а в Белоруссию, которая дала китайцам определённые гарантии и заняла компромиссную позицию.

"В результате Литва со своей антикитайской политикой осталась как та самая старуха у Пушкина у разбитого корыта. А поскольку ничего от корыта не осталось, нужно вводить такую истерику текущих литовских политиков", — сказал Николай Межевич.

Эксперт уверен, что Китай "настолько велик", что ему нет необходимости мгновенно реагировать и создавать сложности Литве. Но Николай Межевич предполагает, что товарооборот Китая с Литвой "расти не будет", а долгосрочный ответ Литве будет придуман.

Литва — подопытная мышь или самоубийца?

Забавно наблюдать, как карликовое государство пытается объяснить мощной державе, как надо вести себя на мировой арене.

Внешняя политика Литвы против России, Китая, Белоруссии, не соответствует её экономическим, демографическим, военным показателям и выглядит глупо без очевидной выгоды для страны. Жить жизнью других стран и не жить жизнью своей страны — это вряд ли нравится литовцам.

Согласно данным, с 2012 по 2020 год двусторонняя торговля между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы росла в среднем на 8 процентов в год, что более чем вдвое превышает темпы торговли Китая с ЕС.

Надо также отметить, что можно признать Тайвань и дружить с ним, но не надо возмущаться, когда Россия признаёт Абхазию и дружит с ней.

Интересно будет понаблюдать, сколько стран присоединится к "инициативам" Литвы по Тайваню. Иной раз создается впечатление, что Литва используется в качестве экспериментальной мыши, чтобы троллить глобальных соперников США. Вопрос, это чья инициатива — США или самой Литвы?

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