Молдавский депутат: почему скидку на газ Кишинёву не получить

Молдавии не удаётся договориться о скидке на российский газ, потому что у неё есть "план Б", который предусматривает отключение Приднестровья от газопровода, считает молдавский политик Богдан Цырдя.

Молдавия не признаёт свои долги за газ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в пятницу, 29 октября, заявил, что на данный момент России не удалось договориться с Молдавией по вопросу поставок газа. Основным экспортёром газа в Республику Молдова является "Газпром". При этом контракт на поставку топлива истёк в конце сентября, сейчас выполняется временный контракт, по цене на газ в 700 долларов США за тысячу кубометров.

Как сказал Pravda.Ru депутат парламента Молдавии от социалистов Богдан Цырдя, проблема в том, что Кишинёв не хочет признавать накопленный долг в 709 млн долларов (с пенями), который образовался в 2011–2015 годах при правящем тогда альянсе "За евроинтеграцию", в котором состояли все нынешние руководители страны:

президент Молдавии Майя Санду была в 2012–2015 годах министром образования;

была в 2012–2015 годах министром образования; спикер Игорь Гросу был замминистра образования;

был замминистра образования; премьер-министр Наталья Гаврилица работала начальником управления в министерстве образования.

Как пояснил депутат в программе "Точка зрения", долг образовался следующим образом: "Газпром" давал газ своей дочерней компании "Молдовагаз". Она предоставляла его гражданам и разным компаниям, которые его не оплачивали. Самым крупным должником стала компания "Термоком", которая обеспечивала Молдавию теплом. "Термоком" накопил 200 миллионов евро долгов перед "Молдовагазом", отметил Богдан Цырдя.

По его словам, "Газпром" сегодня требует у правительства Молдавии признать долг и предоставить дорожную карту его оплаты. Однако Кишинёв отказался и пока даже не заплатил за сентябрь и октябрь.

"Ещё накрутили десять миллионов долларов долгов. И убедили "Газпром" дать нам и за октябрь ещё газ. Более того, мы хотим, чтобы, не оплачивая этот долг, нам дали газ ещё и со скидкой", — уточнил Богдан Цырдя.

Он подчеркнул, что это долг Молдавии, а не Приднестровья в семь миллиардов долларов.

Майя Санду ведёт себя вызывающе перед Москвой

Богдан Цырдя полагает, что второй причиной отказа в скидке является поведение президента Майи Санду. Она летом подписала Батумскую декларацию, где Россия признаётся "агрессором", представляющим угрозу безопасности

для Грузии,

Украины

и Молдавии.

Во-вторых, после заявлений на встрече с представителем администрации Дмитрием Козаком о том, что "у Молдавии и России консенсус по всем вопросам", президент отправилась на "Крымскую платформу", где Россию объявили оккупантом, признав Крым частью Украины.

Потом было выступление Майи Санду на Генеральной ассамблее ООН, где она заявила, что миротворцы Российской Федерации представляют угрозу для безопасности Молдавии и должны покинуть страну. Через несколько дней в кишинёвском аэропорту был задержан российский миротворец, который шёл по ротации и легально направлялся в Тирасполь.

Далее, указал Богдан Цырдя, в день переговоров по газовому вопросу в Москве в Кишинёве министерство обороны потушило Вечный огонь на Мемориале воинской славы, который является святыней для многих молдаван: "Не даёте нам газ в пять раз дешевле?! А мы вам потушим Вечный огонь!"

Совсем неприличным и возмутительным стало открытие на Комсомольском озере, в центре Кишинёва, памятной плиты румынским войскам, которые "освобождали" Бессарабию от СССР в 1941–1945-х.

"Это героизация фашизма. Называя постоянно Россию агрессором, вы приходите в Москву и говорите: "Дайте мне газ не по 700, а по 300 долларов". Вам это кажется адекватным? Мне — нет", — сказал Богдан Цырдя.

Молдавский "план Б" по газовому вопросу

По мнению депутата, информация в Financial Times о том, что от Кишинёва якобы требуют политических уступок для получения скидки — это газетная утка, которая вброшена кишинёвскими властями, чтобы "узнать побольше политических требований Кремля, чтобы потом эти требования показать всем и дискредитировать Россию".

Как говорят они сами, уточнил Богдан Цырдя, есть некий "план Б", согласно которому одной из целей является отключение Приднестровья от газа, так как труба в Молдавию идёт через Украину и Приднестровье и уже построена альтернативная труба в Молдавию из Румынии.

"Однако, если ты глушишь газ в Приднестровье, то глушишь автоматически и электричество, которое вырабатывает электростанция Кучурган. Оно стоит 53 доллара за мегаватт. Украина нам уже стала продавать по 140-150 долларов за мегаватт, то есть в три раза дороже", — отметил депутат.

"К тому же газ, который мы хотим покупать у румын, — российский. Он стоит 1000-1200 долларов за тысячу кубометров, а "Газпром" предлагает по 600 долларов", — добавил он.

Этого "румынского" газа, по словам Богдана Цырди, хватит только для центральных районов Молдавии "не для того, чтобы согреться, а так, чтобы только трубопроводы не взорвались". Заводы по производству асфальта, бетона, десятки других предприятий, у которых 40% стоимости продукции — это газ, останутся без него. Всё это может привести к цепному банкротству сотен предприятий, сказал Pravda.Ru депутат.

Спасут ли Молдавию кредиты МВФ

Отвечая на вопрос о возможной компенсации населению повышения цен на газ, Богдан Цырдя отметил, что правительство взяло кредиты в МВФ на полмиллиарда долларов, но под множество политических условий, в том числе:

приватизацию стратегических государственных предприятий,

повышение пенсионного возраста для женщин с 57 до 63 лет.

По мнению депутата, это вызовет мощные протесты в стране. Даже если половину тарифа кредиты компенсируют, "никого это не спасёт". Более того, это приведёт к росту цен

на электричество,

стройматериалы (уже выросли на 300%),

на бензин (выросли на 25%).

Сегодня в Кишинёве только треть квартир подключены к теплу. В больницах холодно, особенно на севере. Детей перевели в онлайн под предлогом, что это пандемия, а на самом деле потому, что холодно в школах. указал депутат. Он уверен, что Санду надо лично ехать в Москву договариваться, но она на это не решается, так как придётся по многим вопросам объясняться.

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