FT: "Газпром" предлагал Молдавии скидку на газ в обмен на отмену интеграции с ЕС

Российская компания "Газпром" предлагала Молдавии скидку на газ в обмен на отказ Кишинёва от соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, сообщила британская газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Также "Газпром" призывал Молдавию внести поправки в соглашение о беспошлинной торговле с ЕС и присоединиться к Таможенному союзу ЕАЭС. За это Кишинёв мог получить более выгодный газовый контракт.

Действие договора, заключённого в 2008 году между Молдавией и "Газпромом", истекло 30 сентября. Кишинёв и Москва не сумели договориться о заключении нового договора и дважды продлевали соглашение на месяц. Цена на газ в Европе выросла до рекордных значений. "Газпром" поставил условие для продолжения поставок газа: Молдавия должна погасить задолженность в размере 700 миллионов долларов, иначе сотрудничество будет приостановлено с декабря 2021 года.

В пятницу, 22 октября молдавский парламент ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за охватившего страну энергетического кризиса. Позже Кишинев купил "голубое топливо" у польской компании PGNiG и нидерландской Vitol.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что издание Financial Times "докрутило" тезис о том, что "Газпром" наказывает Молдавию за её европейские реформы. Собеседник Pravda.Ru предположил, что после негативной реакции молдавской стороны на заключение обычного контракта представители "Газпрома" действительно заговорили о европейских реформах, проводимых в стране. Однако, по его мнению, вряд ли в ходе переговоров речь шла о возможном предоставлении скидки.

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