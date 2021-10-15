Молдавии предложено замёрзнуть. Россия не будет против

Молдаванам предложено "замёрзнуть", но не "идти на поклон" к "Газпрому" за новым контрактом. Независимость — это дорого, считает эксперт Сергей Пикин.

В Молдавии говорят о чрезвычайной ситуации

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии оповестила о "состоянии тревоги" накануне зимы.

Утверждается, что такое решение принято "после провала" первого раунда переговоров с "Газпромом" о поставках природного газа, пишет Agora.

Контракт между "Газпромом" и Молдавией закончился 30 сентября, его продлили на месяц по цене 790 долларов за тысячу кубов. С тех пор стороны не могут договориться о новом соглашении, учитывая, что Кишинёв всё ещё должен "Газпрому" около 7 млрд долларов за газ, поставленный в Приднестровье.

Кишинёв обратился за помощью к Румынии, которая обещает не оставить соседей в беде в разгар зимы и "поделиться, чем есть", если переговоры с "Газпромом" зайдут в тупик и страна столкнётся с "настоящим газовым кризисом".

Бухарест в настоящее время ищет решение для доставки газа напрямую в Молдавию по трубопроводу Яссы — Унгены — Кишинёв в дополнение к поставкам мазута.

В создавшемся кризисе и в Молдавии, и в Румынии обвиняется Россия.

Россия хочет "поставить молдаван на колени"

"Мы должны прямо сказать, что Россия сильно манипулировала ценой на газ, оказывая невероятное давление на все государства, покупающие газ у этой страны. Граждане должны знать, что в экстремальных ситуациях Республика Молдова не останется одна. Румыния готова, исходя из того немногого, что у неё есть, поделиться с Республикой Молдова, чтобы вместе пережить эту зиму", — сказал румынский депутат Европарламента Евгений Томак, цитирует Agora.

Бывший советник президента Молдавии по вопросам энергетики Серджиу Тофилат полагает, что Россия через "Газпром" хотела бы "поставить молдаван на колени", потому что на прошлогодних парламентских выборах они большинством голосов проголосовали за проевропейскую партию — Партию действия и солидарности (Майи Санду), а не за одну из пророссийских партий. И поэтому устанавливает спекулятивные цены на газ, считает Серджиу Тофилат.

"Это согласованный сценарий между "Газпромом" и "Интер РАО", теми, кто контролирует Молдавскую ТЭЦ (из Кучургана в Приднестровье)", — сказал он.

Молдавия замёрзнет, но не склонится перед Россией

Со своей стороны, бывший министр юстиции Молдавии Александру Тэнасе (то есть не энергетик) предложил молдаванам замёрзнуть, но не склониться перед Россией.

"В связи с тем, что Республика Молдова покупает газ у Российской Федерации и электроэнергию с электростанции, расположенной на территориях, оккупированных той же Российской Федерацией, вопрос энергетики является чисто политическим вопросом. Его экономическое измерение незначительно по сравнению с политическим", — цитирует Тэнасе издание Capital.

Бывший председатель Конституционного суда считает, что Молдавии пора принять радикальное решение, даже если теперь оно "будет иметь тяжёлые последствия для граждан".

Первый вариант, соглашение с "Газпромом", его не устраивает в принципе. Он считает его де-факто отказом от идеи европейской интеграции, какой бы иллюзорной (!) она ни была, и демонстрацией "унизительного послушания Москве".

Второй вариант, по его мнению, оптимальный — покупать "прозрачный" газ по рыночной цене (спотового рынка).

"Очевидно, это будет означать, что мы будем платить больше, даже если мы рискуем замёрзнуть зимой, но всё в этом мире имеет свою цену", — отметил Тэнасе.

Также он предлагает отказаться и от закупок электричества из Приднестровья, так как это означает "прямую экономическую поддержку тираспольского режима".

Если кто и оказывает давление на Молдавию, то это США

В РФ считают, что если кто и оказывает давление на Кишинёв, так это Запад.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил в среду, 13 октября, что США и Европейский союз осуществляют беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Молдавии, прямо запрещая президенту республики Майе Санду говорить о своём желании иметь нормальные отношения с Россией.

"Мы поддерживаем суверенитет государства и территориальную целостность Республики Молдова, страны, исторически близкой нам. Мы уважаем результаты июльских парламентских выборов. Но они (США и ЕС) даже запрещают говорить о желании иметь нормальные отношения с Российской Федерацией. Мы надеемся, что власти Кишинёва смогут действовать самостоятельно, без внешнего давления", — сказал Лавров на открытии 17-го совещания руководителей силовых структур и спецслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности.

Независимость — дело дорогое

Как сказал Pravda.Ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, если молдаване хотят быть "абсолютно демократичными, свободными, независимыми по примеру Украины, пусть покупают газ на европейской бирже.

"Кто вам (молдаванам) мешает? 1200 долларов — вперёд и с песней. И забудьте о том, что какой-то монополист на вас давит. Независимость — это штука дорогая. Мы не обязаны им какую-то субсидированную стоимость предлагать, ещё что-то", — отметил эксперт.

Решать проблему приднестровского долга за газ Сергей Пикин предложил решать увязыванием нового контракта с погашением долгов.

"Но что-то мне подсказывает, что у них вряд ли есть деньги на это. Потому что эти долги накоплены. Единственное, что можно предположить некую схему оплаты долгов: платить за газ чуть больше, закрывая постепенно эти долги", — отметил он.

Эксперт напомнил, что сейчас на бирже цена газа составляет 1200 долларов за тысячу кубов, а цена для Молдавии по закончившемуся контракту была "в 1,5 раза меньше".

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