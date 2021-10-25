Молдаване заплатят за выбор русофобского правительства

Население Молдавии, как пишут в западных СМИ, "заплатит цену" за выбор русофобского правительства.

Уйти на Запад на российские деньги у Молдавии не получится

Евроинтеграция хороша только на бумаге, потому что. являясь русофобской, давно не обеспечивает роста благосостояния населения присоединившихся к ЕС стран, а ведёт к появлению государств и людей третьего сорта.

При этом эти на глазах нищающие люди, наивно полагают, что Россия будет по-прежнему продавать их правительствам ресурсы по льготным ценам, чтобы хоть как-то сохранить прежнее влияние на власти, что на деле обеспечит безболезненность перехода их страны во враждебный России лагерь. Так полагают и на Западе. К счастью пример Молдавии говорит о том, что Москва уходит от позиции спонсирования бывших республик СССР за "спасибо" и вербальные уверения в дружбе.

Газпром предупредил Молдавию, что с 1 декабря отключит подачу газа, если Кишинёв не пойдёт на условия нового контракта — оплата в течение 3 лет долга и спотовая цена на газ со скидкой 25%.

Какой долг требует оплатить "Газпром"

Долг составляет 433 миллиона долларов, с пеней — 709 млн. Это не общий долг (8 млрд), который Молдавия считает приднестровским.

Как пояснил экс-премьер Ион Кику в своем Telegram-канале, это долг, накопленный в 2011–2015 годах, то есть в период, когда нынешние руководители государства были в правительстве.

"Может быть, поэтому русские просят их выплатить долг сейчас? "- написал Кику.

Примеры формирования таких долгов приводят молдавские источники. Так, "Молдовагаз" (дочка "Газпрома") поставлял газ в счет долга стекольному заводу "Кристал-Флор" в 2006–2008 годах Поскольку завод не платил за потребление газа, долг перед "Молдовагазом" увеличился с 3,4 млн. леев в 2006 г. до 60,5 млн. леев в 2008 году .

Другой пример. Российский газ Молдавия получает транзитом через территорию Украины. Труба заходит в страну в непризнанном Приднестровском государстве, в котором, в свою очередь, находится крупнейшая в республике Кучурганская электростанция, работающая на газе и снабжающая электричеством Молдавию. Молдавский долг, который требует "Газпром" — это долг, который образовался за неуплату газа, на котором работает электростанция.

Но молдавская сторона долг возвращать не хочет, а хочет проводить его аудит. И скидку считает недостаточной.

"Предложение, которое сейчас выдвигает "Газпром", невыгодно для наших граждан. Цена, которая включает финансовые и нефинансовые условия, а также выплату в ограниченные сроки исторического долга, выше, чем предложения на международном рынке газа, сказал вице-премьер Андрей Спыну.

Это право Кишинёва — не соглашаться, но тогда надо искать альтернативные поставки с 1 декабря.

Украина и Румыния помогут "чем могут"

Брюссель "попросил" помочь Молдавии Украину и Румынию. Украинские власти пообещали дать Молдавии газ и электроэнергию в долг на условиях возврата "натурой". Пообещала помочь и Румыния " чем может", она даже построила ветку Унгены-Кишинев с от своей трубы, но стоить этот газ будет дороже, чем российский, так как газовый кризис затронул не только Молдавию, цена на природный газ выросла в 6 раз по всей Европе.

Эта турбулентность на рынке газа была организована Брюсселем, захотевшим торговать газом по рыночным ценам, что привело к бурному росту инфляции — на 17,5% только в энергетическом секторе от средней по Европе. Поставщики электроэнергии разоряются, образовался дефицит товаров.

Выбрали евроинтеграцию — платите

Россия могла бы пойти на уступки Молдавии как союзнику, как это делается для стран ЕАЭС. Но при нынешнем правительстве это невозможно, участие президента Майи Санду в "Крымской платформе" после заявлений о том, что ей нужны хорошие отношения с Россией выглядит вызывающе. Поэтому молдавское население которое её выбрало на недавних президентских выборах, заплатит за русофобию или за евроинтеграцию — одно подразумевает другое.

Вырастут цены не только на отопление, электроэнергию, бытовой газ, но и буквально на всё из-за сопутствующей инфляции. Есть ли у Молдавии средства, чтобы компенсировать населению это удорожание? Только кредиты.

Сообщается, что подача электроэнергии с Кучурганской ТЭС уже сокращается, а давление газа в трубе упало почти на 35%.

Получится ли перетерпеть?

Молдавские аналитики полагают, что у проблемы есть другое решение. Надо потерпеть несколько месяцев, и цены на газ снизятся до 200-300 долларов.

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"И тогда вся цена и все это истерическая помойка пойдут насмарку, поверьте мне. И в конечном итоге мы будем покупать газ по гораздо более низкой цене, чем мы покупаем, но мы должны набраться терпения и не попасть в ловушку кратковременного давления ", сказал бывший премьер-министр Ион Стурза.

Что же, этот вариант России тоже выгоден, но как знать, у него в Европе и Германии есть серьёзные противники.

Парламент Молдавии принял 22 октября предложение правительства об объявлении чрезвычайного положения на 30 дней на всей территории страны в условиях дефицита природного газа. Премьер Наталья Гаврилица уточнила, что необходимость введения ЧП вызвана тем, что в газопроводах падает давление, и поставщики не находят решений.

Наталья Гаврилица уточнила, что власти представят механизмы выплаты компенсаций гражданам, когда она подпишет контракты и будет знать тарифы на газ.

"Правительство уже провело переговоры с МВФ и обеспечило 564 миллиона долларов на следующие три года и четыре месяца, и у него будет больше ресурсов для поддержки своих граждан, потому что оно осуществляет реформы, которые поддерживаются", — сказала премьер-министр на заседании парламента.

В ходе серии вопросов депутат от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Елена Боднаренко заявила, что правительство так хорошо говорит об альтернативах на газовом рынке, как будто Украина или Польша производят свой газ, а не транспортируют российский.

"Вы ведете себя достаточно уверенно и всем понятно, что вы не говорите всё до конца. Вы готовы покупать газ по любой цене сегодня, важно, чтобы эта покупка была сделана не напрямую из Российской Федерации. Вы готовы заплатить любую возможную цену за счет помощи, которая будет предоставлена ​​определенными международными структурами ", — сказала парламентарий БКС.

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