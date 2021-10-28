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Автор Любовь Степушова

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Мир

Удар "Байрактаром" по ЛДНР был воспринят в РФ как последствие неправильного поведения Турции, а именно, продаже ею Украине данных беспилотников. Наказание последовало незамедлительно.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины

Турция преступила "красную черту"

Дмитрий Песков, комментируя случившееся, заявил в среду, что несмотря на то, что у РФ "действительно особые хорошие отношения с Турцией", но в данном случае "подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения".

Ранее, после встречи Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом 29 сентября, пресс-секретарь президента РФ сказал, что позиция РФ в этом вопросе состоит том, что "передача подобных систем вооружения Украине чревата тем, что эти вооружения могут использоваться украинскими вооруженными силами против своего же народа".

"Эта позиция хорошо известна, и она хорошо известна в Турции", — сказал Песков, это подразумевало некую "красную черту".

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил в среду в этом же контексте.

"История должна заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что её необходимо завтра принять в НАТО. И тех, кто вооружает подконтрольный нацистам киевский режим", — заметил Лавров, имея в виду Турцию.

Одними мандаринами не отделаетесь

В четверг Роспотребнадзор приостановил с 29 октября ввоз в Россию мандаринов турецкого производителя Fikret Degirmenci, поскольку в них были обнаружены пестициды. Запрет будет сохраняться в силе до особого распоряжения ведомств, указано в распоряжении, что тоже показательно.

"В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида хлорпирифос, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", — сказано в сообщении.

Если вспомнить знаменитое изречение Путина, сказанное после убийства лётчика Олега Пешкова: "одними помидорами не отделаетесь", то, очевидно, что запреты Россельхознадзора в отношении Турции давно стали гибридным оружием Кремля. И не таким уж безобидным как кажется.

Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины?

Базовая модель Байрактара Т2 стоит — 69 млн долл. за комплекс в составе 6 дронов, 2 станций управления и вспомогательного оборудования. Всего Украина купила шесть таких комплексов.

По данным Россельхознадзора, из Турции ежегодно, в среднем, импортируется более 360 тыс. тонн в год мандарин, стоимость одной тонны поставщика из Турции в среднем составляет 430 долл., согласно данным сайта agroru. com. Итого, в год это 155 млн долл. Таким образом, эмбарго на ввоз в РФ только мандаринов, за три года съест выгоду от покупки "Байрактаров".

Надо Турции определяться, что ей выгоднее. Ждать от Украины ещё заказов на несколько БПЛА или бесконечно долго поставлять в Россию мандарины.

Каковы будут потери Турции?

Как сообщает агентство "Анадолу", экспорт цитрусовых из Турции в Россию в первом квартале 2021 года увеличился на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 117 млн 598 тыс. долларов.

Особенно быстро рос экспорт мандарин — на 49%. Эти поставки заняли первое место с 62 млн 544 тыс. долларов экспорта, за ним следуют лимоны — 29 319 тыс. долларов, апельсины — 13 707 тыс. долларов и грейпфруты — 11 994 тыс. долларов.

Подчеркнув, что экспорт продолжает расти во время пандемии COVID-19, президент Национального совета цитрусовых Кемаль Качмаз сообщил агентству "Анадолу":

"Россия занимает первое место среди наших традиционных рынков. Мы очень легко можем выйти на российский рынок с точки зрения логистики. Кроме того, мы уже много лет экспортируем цитрусовые в эту страну".

Согласно информации, составленной из данных Ассоциации экспортеров Средиземноморья, за 7 месяцев 2021 года в Россию было отправлено овощей и фруктов на 526 млн 818 тыс. долларов, что соответствует 32% реализованного за этот период всего экспорта Турции. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поставки этой продукции увеличились на 14%.

За последние 12 месяцев Турция экспортировала свежие фрукты и овощи в 150 стран. Россия была на первом месте с суммой в 1 миллиард 12 миллионов долларов. Всего за 12 месяцев Турция экспортировала овощей и фруктов на более чем 3 млрд долл.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция украина сергей лавров дмитрий песков
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