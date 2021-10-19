Турции никогда не стать постоянным членом Совбеза ООН

Реджеп Эрдоган продолжает идти по тонкой грани, укрепляя свой имидж лидера, которому другие не указ в разрешении региональных кризисов.

Статус-кво после 1945 года Эрдогана не устраивает

Президент Турции Эрдоган отправился в турне в три страны в Африке от трёх бывших метрополий: Португалии (Ангола), Великобритании (Нигерия) и Франции (Того). Это одно уже говорит о больших амбициях турецкого лидера, которые были подкреплены его выступлением в парламенте Анголы.

Эрдоган призвал через трансляцию в Твиттер к изменению глобальной архитектуры безопасности. Это повторение мысли, высказанной ранее на Генассамблее ООН.

На этот раз он высказался жёстче, указав, что "мир больше пяти", имея в виду постоянных членов Совбеза — Россию, США, Великобританию, Францию и Китай, которые обладают правом вето. По мнению Эрдогана, нежелание прислушиваться этой "горстки" стран к "требованиям перемен" означает "настойчивые попытки сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны".

Довольно мерзкая риторика, хотя не бессмысленная.

Турция — страна, которая была на стороне Гитлера

Заметим, что Турция так и не вступила во Вторую мировую войну, осуществляла поставки в фашистскую Германию стратегического сырья, а продвижение нацистов к Кавказу пробудило определённые надежды в пантюркистских турецких правящих кругах, пытавшихся осуществить свой грандиозный геополитический проект — воссоздание Османской империи. В СССР такая политика называлась "враждебным нейтралитетом".

Вспомним также геноцид армян начала прошлого века. Разве можно турок после этого пускать в Совбез ООН?

Если уж так хочется, то можно посоветовать Эрдогану создать новую мировую организацию, было бы любопытно посмотреть на каких нравственных принципах это будет сделано.

Смысл же его возмущения в том, что западноцентричные нормы международного права, которые имеют двойную мораль, необходимо менять, но уж никак не методом разрушения мирового порядка.

Турции надо победить "горстку" пяти

Сегодня Турция, надо отдать ей должное, расширила сферу своего влияния с помощью "мягкой силы". Турецкие элиты, с одной стороны, национально ориентированны, а с другой — западные санкции им не угрожают, так как турецкая армия, по-прежнему, основа НАТО.

Стамбул сегодня стал тем, чем был на протяжении веков: культурным и экономическим центром влияния, действующим далеко за пределами Турции — даже в российских мусульманских регионах. Турция, повернувшаяся к своим истокам, снова стала важной политической силой.

Но чтобы стать равной "горстке" пяти, Эрдогану нужно победить кого-нибудь из пятёрки, например США в лице их союзников — курдов в Сирии.

Или в той же Сирии — Россию, которая препятствует Анкаре сделать из Идлиба новое Косово. И Эрдоган эти идеи лелеет, постоянно намекая, что недоволен действиями РФ и США в Сирии.

Доказывать силу Анкаре надо в Сирии

После того, как курды 10 октября убили двух турецких конвойных в окрестностях города Тель-Рифат, Эрдоган пообещал навести порядок на севере Сирии. В Тель-Рифате, по сообщению портала South Front, находятся, кроме курдских сил самообороны, подразделения Сирийской арабской армии (САА) и патрули российской военной полиции.

"И Россия, и США должны были передислоцировать этих террористов (курдов) на 30 км к югу, Россия должна была очистить от них города Манбидж и Тель-Рифат. Россия и США несут ответственность за нападения", — заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул: его страна готова самостоятельно сделать всё, чтобы "очистить от террористов" эту территорию.

Однако Россия подчеркивает, что сделает всё для сохранения Сирии в её установленных границах. Это означает, что Россия и Дамаск готовы к освобождению Идлиба от экстремистов, связанных с "Хаят Тахрир аш-Шам"*, которая ранее была "Аль-Каидой"*. Кроме того, Дамаск хочет обезопасить стратегическую дорогу M4 на Алеппо, что улучшит экономическую ситуацию в Сирии.

Точку зрения Запада высказала правозащитная нигерийская организация "Концерн по правам мусульман" (MURIC), потребовав от Эрдогана прекратить преследование лидера оппозиционного движения Hizmet ("Служение") исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

"Мы призываем президента Мухаммаду Бухари (президента Нигерии) с осторожностью относиться к выходкам президента Турции. Эрдоган — современная лисица с Балкан, Отто фон Бисмарк из Средиземного моря. Эрдогану нельзя доверять. В нем нет ни капли человечности", — говорится в обращении.

Почему Эрдоган так смел?

Игра, которую ведёт Эрдоган, снабдила его важным политическим оружием, благодаря которому он может представить себя внутри Турции в качестве незаменимого президента.

В 2023 году состоятся президентские выборы, и глава Турции знаком с опросами, которые показывают, что он потерпит поражение.

На последних президентских выборах 24 июня 2018 года Реджеп Тайип Эрдоган получил 52,59 процента голосов и выиграл сразу в первом туре.

По опросу MetroPoll Research в социальных сетях, если взять вместе респондентов, которые сказали, что "он определенно не выиграет" и "он не выиграет", то станет ясно, что общее количество тех, кто не верит в новую победу Эрдгана составляет 49,8 процента.

В августе 2020 года доля тех, кто выразил свою веру в переизбрание Эрдогана, составляла 55,4 процента.

Такое ухудшение рейтинга оправдано: Турция находится в глубоком экономическом кризисе, турецкая лира упала до беспрецедентно низкого уровня, население недовольно беженцами, и "запретительным" подходом к пандемии коронавируса.

*Террористическая организация, запрещённая в РФ

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