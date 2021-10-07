Эрдоган провозгласил конец "гегемонии Запада"

По случаю выхода своей новой книги "Возможен более справедливый мир" президент Турции встретился с журналистами.

Во время брифинга Реджеп Тайип Эрдоган отметил "серьёзный провал международной системы" и заявил о наступлении "конца гегемонии Запада".

Об этом рассказало турецкое информационное агентство Anadolu.

"Мы подошли к концу вызывающего проблемы понимания того, что Запад превосходит остальных. Все признают и принимают это сейчас. Даже сам Запад начал это признавать. Многовековая гегемония Запада теперь закончилась. Создается новая международная система", — сказал Эрдоган.

Отвечая на вопрос журналиста издания Kriter о о текущих вопросах международной политики, глава турецкого государства заявил:

"Мир находится в кризисе, и пандемия усугубила этот кризис. Проблемы, которые преследуют мировое сообщество, будут ещё больше усугубляться, если они не будут решены немедленно, иначе существующий механизм больше не будет работать. <…> Мы, Турция, должны дать ответ на этот глубокий глобальный кризис, который мы сейчас переживаем. Как страна за последние 20 лет мы были голосом и совестью человечества. Мы услышали голос молчаливого большинства на всех международных платформах".

Эрдоган особо подчеркнул, что турецкое правительство "всегда занимало гуманитарную позицию по отношению ко всем несправедливостям в мире, независимо от религии, языка или расы" и стремилось разработать подходы к их разрешению.

США — тема отдельная

Что касается Соединённых Штатов, то президент Турции отметил, что их попытки самостоятельно управлять международной системой потерпели неудачу. Вашингтону, по его словам, "не удалось создать демократию в Ираке и Афганистане, не говоря уже о государственных структурах".

"Усилия Запада по продвижению демократии привели к большим разрушениям в некоторых странах, в то время как Запад действовал лицемерно, уступая своим демократиям, популизму и экстремизму", — подчеркнул он.

С ООН надо что-то делать

"Мы предлагаем реструктуризацию ООН. Это сделает мир более справедливым. Мы хотим, чтобы обсуждались реальные проблемы мира", — заявил Эрдоган.

Эрдоган упрекнул Совет Безопасности ООН в том, что тот в своей работе "не учитывает мусульманское население во всём мире — 1,5 миллиарда человек".

"ООН не представляет нового глобального политического баланса. Судьба мира находится в руках пяти государств, которые следовали только своим собственным национальным интересам", — резюмировал турецкий президент.

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