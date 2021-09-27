Экс-представитель НАТО в Москве: Эрдоган может объявить Крым турецким

Бывший представитель НАТО в Москве офицер Гарри Табах заявил, что Турция может предъявить территориальные претензии к России и покуситься на Крым.

По словам Табаха, для увеличения своей популярности и консолидации сил президент Реджеп Тайип Эрдоган может объявить Крым территорией Турции.

Это не станет удивлением для турок, потому что многие из них считают, что у Турции есть право претендовать на полуостров.

Ранее Эрдоган неоднократно выступал на стороне Украины в споре по поводу территориальной принадлежности Крыма. На минувшей Генассамблее ООН он заявил, что полуостров является частью Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.