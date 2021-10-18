Турция может купить российские истребители Cу-35 и Су-57

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сказал, что Анкара может закупить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США не продаст стране самолёты F-16 после исключения из программы по производству F-35.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил в беседе с РИА Новости, что Россия готова обсуждать с Турцией контракт на поставку Су-35 и Су-57, если Анкара решит купить российские самолёты. Если США откажутся продавать Анкаре F-16, то у Турции есть альтернативы в виде российских Су-35 и Су-57, отметил Демир.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Вашингтон предложил Анкаре приобрести истребители четвёртого поколения F-16.

В сентябре 2017 года Анкара заключила контракт с Москвой на покупку С-400. Стоимость соглашения составила 2,5 миллиарда долларов. Против сделки активно выступали США и партнёры Турции по НАТО. В ответ Вашингтон исключил Анкару из программы производства истребителей F-35.

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