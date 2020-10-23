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Автор Любовь Степушова

Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее - Алиев или Пашинян

Когда Владимир Путин заявляет, что обе страны Азербайджан и Армения — "равные партнёры" для России, это не стоит воспринимать буквально.

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Всегда кто-то важнее

Чтобы определить, кто, надо посмотреть на действия Россельхознадзора.

Как сообщило ведомство, оно может ввести (то есть, присутствует давление, а не констатация факта и наказание) запрет на поставки из Азербайджана продуктов с вредителями, информирует ТАСС. В Россельхознадзоре подчеркнули, что один из наибольших показателей по количеству обнаружений вредных организмов зафиксировали в поставляемых партиях томатов (намёк, что "одними помидорами не отделаетесь"?)

"Россельхознадзор настоятельно рекомендовал азербайджанскому ведомству усилить контроль за отправляемой на территорию РФ растительной продукцией. В случае дальнейших обнаружений служба будет вынуждена ввести ограничения на ввоз из Азербайджана тех категорий товаров, в которых выявляются карантинные вредные организмы", — отмечается в сообщении.

Контролирующие органы России - её политические инструменты

Как сказал "Правде.Ру" кандидат исторических наук, профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон, Роспотребнадзор во времена ( Геннадия) Онищенко периодически находил вредные вещества в продукции тех стран, которые вели себя "вредно" по отношению к России.

"Это было явно не санитарная операция, а политическая. Мы здесь не пионеры. Этот прием применяется довольно часто в политике. Да, это намек ( Баку), что что-то вы делаете не так", — отметил эксперт.

"Не так" Баку может делать сегодня только в одном месте — в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Валдай", заявил, что Россия выстроила тесные связи и с Армений, и с Азербайджаном. Москва намерена поддерживать их с обеими странами, несмотря на конфликт в непризнанном Нагорном Карабахе.

"Для нас и Армения и Азербайджан — равные партнеры. <…>. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном", — сказал он.

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Додавили: Россия окончательно снимет ограничения на турецкие помидоры

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Темы владимир путин нагорный карабах россельхознадзор армяно-азербайджанский конфликт
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