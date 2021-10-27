Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России

Армиям народных республик Донбасса нечем сбивать Байрактары, нужна помощь России, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

ВСУ впервые применили турецкие "Байрактары" в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс (БПЛА) "Байрактар" для подавления огневых точек армий Луганской и Донецкой народных республик.

"С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (генерал-лейтенанта Валерия Залужного) был применен "Байрактар". Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом ", — говорится в сообщении ВСУ.

Якобы, по словам украинской стороны, это был ответ на активные действия "сепаратистов" в районе Гранитного, в результате чего были ранены два военнослужащих ВСУ, а затем один из них погиб.

Военный эксперт ЛНР Андрей Марочко на телеканале "Россия 24" отметил, что обе республики Донбасса 26 октября подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины.

"Были применены от 82-мм миномётов до гаубиц 152 мм. Обстреливали абсолютно по всей линии боевого соприкосновения — это не только бывшие горячие точки, но есть также и уже новые точки, где начинает разгораться конфликт", — отметил эксперт.

У ЛНДР нет средств ПВО для уничтожения "Байрактаров"

Как сказал Pravda. Ru военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов, "Байрактары" народным армиям республик Донбасса нечем сбивать.

Эксперт напомнил, что в карабахской войне у Армении против Азербайджана, был только один комплекс, который "как-то ещё мог с ними бороться — это ЗРК "Тор".

"У них ( армян) всего было четыре комплекса, и при этом они ещё два умудрились потерять из-за неправильного использования, отсутствия системы противовоздушной обороны", — сказал эксперт.

По его словам, у армий республик Донбасса таких систем нет.

По "Байрактарам", продолжил Юрий Кнутов, работают также ЗРК "Бук" и "Панцирь".

Эксперт предположил, что если у Луганска и Донецка появятся "Панцири", "Торы" или "Буки", то Украина "тут же поднимет хай на весь мир, что русские напрямую вмешиваются, при этом говорят о том, что они не сторона Минских соглашений".

Юрий Кнутов назвал ещё один метод борьбы с турецкими БПЛА — это удары 100-мм зенитными пушками, разработки 50-х годов прошлого века, но к ним нужны специальные станции, которые обнаруживали бы "Байрактары", наводили бы орудие и "хотя бы могли их обстрелять". Таких стаций, естественно, тоже у ЛДНР нет.

Эксперт подчеркнул, что в дополнение для борьбы с БПЛА нужны радиоэлектронные средства подавления (РЭБ) каналов управления аппаратами.

"Байрактар" может работать с высоты 7-7,5 км и на дальности 8 км. При этом точно поражает цель. А ПЗРК "Стрела", который есть у ополченцев, работает на высоте до 3,5 км и дальностью где-то 4-5 км, не больше. Поэтому "Байрактары" будут летать безнаказанно, уничтожать всё, что захотят", — отметил Юрий Кнутов.

Поэтому, по его словам, Донбасс без помощи России не сможет противостоять этим беспилотникам.

"Более того, на это весь расчет Украины и был, что ВСУ будут безнаказанно уничтожать, а в ответ не будут получать ничего", — заключил эксперт.

Москва обвиняет Турцию в поставках "Байрактаров" Украине

Дмитрий Песков прокомментировал прецедент следующим образом:

"У нас действительно особые и хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения", — заявил Песков журналистам.

То есть акцент делается на Турцию, но вспомним, что Россия поставляла оружие и Азербайджану, и Армении, зная, что между ними возможна война. Оружие — это коммерческий продукт в современном мире, вопрос, почему Россия позволяет его рекламировать в ущерб своим разработкам?

Пиррова победа Украины

Как пишет украинский канал "Легитимный, сценарий, разворачивающийся в Донбассе может дорого обойтись Украине.

"Все очень просто, россиянам подходит этот сценарий, когда Украину можно выставить в негативном кейсе, когда она сама демонстрирует факты своего нарушения договоренностей, а также подтверждает предыдущие обвинения, что ВСУ применяло беспилотники, чтобы атаковать объекты инфраструктуры, такие как нефтебаза. Сейчас эта демонстрация силы (Украиной), может оказаться пирровой победой. Вроде победный кейс, но как он развернётся, вопрос спорный".

"Байрактар ТВ2" (Bayraktar) — турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

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