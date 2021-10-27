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Автор Любовь Степушова

Пора демонтировать газопровод на Украину

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина потребовала продлить контракт с Россией на транзит газа на 15 лет, не дожидаясь 2024 года. Москве пора отбить охоту к таким "предложениям".

Пора демонтировать газопровод на Украину

"Токмо волею пославшей меня жены"

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил ТНС, что он "настойчиво предлагает" России, "если есть заинтересованность американской и немецкой сторон",  "уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года".

Киев готов "хоть сегодня" подписать соглашение на десять-пятнадцать лет "с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год", но Россия на это предложение так и не ответила, заявил Макогон.

Он указал также, что Россия уже использует газ как оружие. потому что растёт цена на газ, многие предприятия в Европе "просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство".

России нет дела до того, как плохо у небратьев

Какое России дело, что у небратьев в Европе закрываются предприятия? Эту участь Запад готовил для неё, вводя санкции. С другой стороны, причина закрытия предприятий в ЕС совсем другая — неправильная политика в области энергетики.

Второе замечание. При чём в данной ситуации ссылка на США и Германию? Возможно, они дали Киеву гарантии по сохранению транзита газа через Украину — с ними и заключайте новые контракты, но Россия никаких гарантий не давала.

В третьих, вы Россию считаете "агрессором", а российский газ "грязным" и тут же требуете: "Россия дай транзит". Надо определиться, чего вы хотите, а то, что вы на транзитные деньги убиваете мирное население в Донбассе, причем уже российское — это ясно, как Божий день. Покупайте газ у ЕС, США и Польши вместо оружия. Или берите у них кредиты под это. С оружием же такое проходит, смелее предлагайте им этот вариант.

"Русские всегда приходят за своими деньгами"

Российскому государству тоже пора определяться. Эксперты давно предлагают точку передачи газа Европе определить на российско-украинской границе. А за транзит пусть платит Европа.

Можно также показательно демонтировать газовые трубы в направлении Украины — навсегда. И на украинские предложения надо не молчать, а спрашивать: "А золото скифов чьё? А как насчёт воды в Крым? А когда вы вернёте кредит в 3 млрд долларов?

Пора перестать идти на поводу у Украины, удовлетворять все её хотелки ( скоро запросит поставки электроэнергии) и утираться от оскорблений.

А Зеленскому на его: "вернули золото, вернём и Крым", надо напомнить слова Отто фон Бисмарка:

"Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть".

Газ есть, нет давления в трубе

Действующее пятилетнее транзитное соглашение между Россией и Украиной гарантирует последней прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре — на срок до конца 2024 года. Причём оплата осуществляется по принципу "качай или плати".

С заключением контракта с Венгрией из украинской трубы исчезли 4,5 млрд. кубометров транзита в год, газ пошёл по "Турецкому потоку". Это поставило под угрозу транзит в Европу, так как не хватает для этого давления в трубе.

Летом ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором пообещали обеспечить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Они обозначили это как условие для работы "Северного потока -2".

Читайте по теме: Украина применила "Байрактары" в Донбассе. И предложила России "хоть сегодня" продлить транзит газа

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Куратор: Любовь Степушова
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