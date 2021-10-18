Эксперт: "Северный поток-2" не решит проблему ЕС с поставками энергоносителей

Газопровод "Северный поток-2" в последнее время не обсуждает разве что ленивый. Особенно для европейских политиков эта темя является главной для постоянных спекуляций и нападок на Россию в связи с разразившимся в Европе энергетическим кризисом. Но вот сегодня депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил в интервью "Известиям", что газопровод может быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года, поскольку наступление холодов станет весомым аргументом ускорить процесс принятия решения. Возможно, посыл немецкого политика услышат власть имущие, ведь как только немецкие власти дадут добро, газопровод сразу будет запущен.

Как отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, вопрос осталось решить только на бумагах, ведь обе нитки уже достроены и одна из них заполнена техническим газом.

"Была уже проведена финальная черта под подготовительными техническими работами, которые необходимо провести для того, чтобы запустить в эксплуатацию. Понятно, что теперь уже вопрос исключительно в получении неких разрешений юридического характера. Если их выдать сегодня, условно говоря, завтра этот газопровод может начать работать", — пояснил эксперт в интервью Pravda. Ru.

Главное оружие против России

Что касается попыток увязать "Северный поток-2" с текущим кризисом в Европе, то любому понятно, что это выгодно тем популистам, которые готовы использовать любой повод, чтобы сделать виновной Россию. Но проблемы Европы заключаются не в "Северном потоке-2".

"Россия не является единственным поставщиком. Наша страна на пике занимала 37% европейского рынка газа. Это означает, что остальные 63% откуда-то брались, ведь не из воздуха надавливали газ. И когда пытаются переключить все внимание на "Северный поток-2", я в этом вижу попытку решать политические задачи вместо того, чтобы осмыслить реально происходящее", — подчеркивает эксперт.

Александр Фролов поясняет, что даже если "Северный поток-2" запустят завтра, то это все равно не решит проблему Европейского союза с поставками энергоносителей по той простой причине, что газопровод в первую очередь предназначен для перераспределения имеющихся объемов газа, а не для создания нового канала поставок.

"В Европейском союзе на протяжении многих лет культивировалась идея о том, что "Северный поток-2" увеличит зависимость Европейского союза от российского газа, потому что по нему пойдут некие дополнительные объемы топлива. Параллельно рассказывалось о том, что этот газопровод обнулит транзит через Украину", — сетует эксперт на "грамотность" политиков.

Увеличить экспорт в Европу "Газпром" мог бы после 1 ноября, когда закончится закачка газа в подземные хранилища в Российской Федерации. И если не будет холодов (а они вполне возможны), не возникнет повышенного спроса на газ внутри Российской Федерации, то можно будет удовлетворять объем сверх контрактных заявок со стороны европейцев, отмечает эксперт. А будет ли при этом работать "Северный поток-2" или нет, значения не имеет.

Чем опасен энергетический кризис в Европе

"Первая причина — это недостаток предложений при растущем спросе на энергоносители. Он вызван тем, что некоторые производства, на которые рассчитывали в текущем году, не были введены в эксплуатацию из-за пандемии. При этом крупнейшим и самым привлекательным для сжиженного природного газа является Азия. На нее приходится порядка 75% всех поставок в мире. И цены в этом регионе выше европейских. Есть еще и внутренние условия, которые усугубляют текущий энергетический кризис для ЕС. Это крайне зависимое ценообразование от спотовых биржевых площадок. Это была осознанная политика Европейского союза отказаться от нефтяной привязки и потребовать, чтобы все контракты, включая долгосрочные контракты с "Газпромом", были связаны со спотовыми котировками", — пояснил эксперт.

Еще одна причина — большая доля возобновляемой энергетики, когда приходится полагаться на природные условия. В 2021 году наблюдается снижение производства электроэнергии на ветровых электростанциях. Соответственно, отмечает эксперт, нужно эти объемы замещать. Конечно же, можно и углем.

Но так как европейские страны усиленно закрывали свои угольные электростанции, то сейчас далеко не все из них имеют возможности производить электроэнергию из угля. Это приводит к росту спроса, а с ростом спроса — и к росту цен на уголь, соответственно, растет спрос на квоты на выбросы СО2, которые выплачиваются европейскими электростанциями, работающими на ископаемом сырье. В итоге простые потребители начали уже получать новые счета. Если ситуация затянется, это может перерасти в экономический кризис общемирового масштаба.

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