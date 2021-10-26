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Автор Антон Куликов

Украина применила "Байрактары" в Донбассе. И предложила России "хоть сегодня" продлить транзит газа

Мир

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев предлагает продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего.

Украина применила "Байрактары" в Донбассе. И предложила России "хоть сегодня" продлить транзит газа

"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", — сказал Макогон в интервью сайту "ТСН".

По его словам, Украина готова "хоть сегодня" подписать соглашение на 10-15 лет "с объёмами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год". По словам Макогона, Россия на это предложение так и не ответила.

В интервью глава украинской компании вновь обвинил Россию в том, что она якобы использует газ как оружие. Нынешние проблемы в Европе с ценами на газ Макогон связал именно с этим. Якобы именно с этим связано то обстоятельство, что "многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство".

Стоит напомнить, что подобные обвинения в адрес нашей страны со стороны украинских политиков и чиновников звучат не впервые. Как не впервые в Киеве говорят и о желании заключить новый контракт на транзит газа до того, как срок действующего истечёт в 2024 году. Причём сразу лет на десять.

Нынешнее соглашение было заключено в 2019 году. Согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.

Отметим также, что и власти Германии, и Еврокомиссия подчёркивают, что "Газпром" соблюдает свои контрактные обязательства по поставкам газа. В минэкономики Германии на прошлой неделе назвали "спекуляциями" утверждения о том, что Россия якобы манипулирует ценами на газ.

Стоит заметить, 26 октября министерство экономики Германии завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представило его в Федеральное сетевое агентство страны, которое занимается процедурой сертификации газопровода.

В Киеве уже успели обидеться: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что министерство экономики и энергетики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока — 2" с Украиной, что "очень печально".

Отметим, что заявление Макогона по поводу продления контракта прозвучало на фоне очередного обострения в Донбассе. Генштаб ВС Украины во вторник, 26 октября, вечером подтвердил первое боевое применение ударного беспилотника Bayraktar TB2 в зоне конфликта. Якобы с его помощью была уничтожена гаубица Д-30.

Также поступили сообщения, что украинские военнослужащие заняли село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе. В Следственном комитете РФ заявили, что намерены расследовать действия украинских военных в селе, где проживают в том числе граждане России, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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"Украина не сможет без газа из России"
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина северный поток-2 светлана петренко
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