Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев предлагает продлить контракт на транзит газа, не дожидаясь окончания действующего.
"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть", — сказал Макогон в интервью сайту "ТСН".
По его словам, Украина готова "хоть сегодня" подписать соглашение на 10-15 лет "с объёмами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год". По словам Макогона, Россия на это предложение так и не ответила.
В интервью глава украинской компании вновь обвинил Россию в том, что она якобы использует газ как оружие. Нынешние проблемы в Европе с ценами на газ Макогон связал именно с этим. Якобы именно с этим связано то обстоятельство, что "многие предприятия в Европе просто останавливают свою работу и некоторые даже объявляют банкротство".
Стоит напомнить, что подобные обвинения в адрес нашей страны со стороны украинских политиков и чиновников звучат не впервые. Как не впервые в Киеве говорят и о желании заключить новый контракт на транзит газа до того, как срок действующего истечёт в 2024 году. Причём сразу лет на десять.
Нынешнее соглашение было заключено в 2019 году. Согласно контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
Отметим также, что и власти Германии, и Еврокомиссия подчёркивают, что "Газпром" соблюдает свои контрактные обязательства по поставкам газа. В минэкономики Германии на прошлой неделе назвали "спекуляциями" утверждения о том, что Россия якобы манипулирует ценами на газ.
Стоит заметить, 26 октября министерство экономики Германии завершило анализ безопасности поставок в рамках процедуры сертификации "Северного потока — 2" и представило его в Федеральное сетевое агентство страны, которое занимается процедурой сертификации газопровода.
В Киеве уже успели обидеться: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что министерство экономики и энергетики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока — 2" с Украиной, что "очень печально".
Отметим, что заявление Макогона по поводу продления контракта прозвучало на фоне очередного обострения в Донбассе. Генштаб ВС Украины во вторник, 26 октября, вечером подтвердил первое боевое применение ударного беспилотника Bayraktar TB2 в зоне конфликта. Якобы с его помощью была уничтожена гаубица Д-30.
Также поступили сообщения, что украинские военнослужащие заняли село Старомарьевка на линии разграничения в Донбассе. В Следственном комитете РФ заявили, что намерены расследовать действия украинских военных в селе, где проживают в том числе граждане России, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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