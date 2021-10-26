Киевом предусмотрены асимметричные ответные шаги на случай отказа России от поставок газа через Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд асимметричных ответных шагов", — написал министр в Twitter, отвечая на вопрос о действиях Киева при прекращении Россией поставок газа.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил министерству энергетики страны соблюдать существующие договорённости с Украиной по транзиту газа через её территорию. Путин отметил, что, согласно расчётам "Газпрома", переход на поставки газа по "Северному потоку-2" будет значительно выгоднее сохранения транзита через Украину.
"Но выполнение долгосрочных обязательств важнее быстрой финансовой выгоды. Не следует никого ставить в затруднительное положение, в том числе Украину, несмотря на все проблемы, связанные в настоящее время с российско-украинскими отношениями", — отметил глава государства.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, РФ может даже увеличить транзит газа через Украину при условии предложения его выгодных условий Киевом и увеличении закупок ЕС.
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