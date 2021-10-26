Кулеба пригрозил РФ "асимметричными шагами" в случае прекращения поставок газа

Киевом предусмотрены асимметричные ответные шаги на случай отказа России от поставок газа через Украину, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"На случай, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, мы имеем ряд асимметричных ответных шагов", — написал министр в Twitter, отвечая на вопрос о действиях Киева при прекращении Россией поставок газа.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил министерству энергетики страны соблюдать существующие договорённости с Украиной по транзиту газа через её территорию. Путин отметил, что, согласно расчётам "Газпрома", переход на поставки газа по "Северному потоку-2" будет значительно выгоднее сохранения транзита через Украину.

"Но выполнение долгосрочных обязательств важнее быстрой финансовой выгоды. Не следует никого ставить в затруднительное положение, в том числе Украину, несмотря на все проблемы, связанные в настоящее время с российско-украинскими отношениями", — отметил глава государства.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, РФ может даже увеличить транзит газа через Украину при условии предложения его выгодных условий Киевом и увеличении закупок ЕС.

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