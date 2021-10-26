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Blackout зимой возможен: ЕС раскололся из-за цены на электроэнергию

Экономика » Производство » Энергетика

В Люксембурге прошло внеплановое заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики, созванного для обсуждения энергетического кризиса, который состоит в резком удорожании электроэнергии.

Blackout зимой возможен: ЕС раскололся из-за цены на электроэнергию

Девять стран ЕС (Люксембург, Германия, Австрия, Дания, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия и Нидерланды) выступили против реформы европейского рынка электроэнергии, о котором рассказали представители Испании и Франции (Греция и Чехия присоединились).

"Поскольку скачки цен вызваны глобальными факторами, мы должны проявлять крайнюю осторожность, прежде чем вмешиваться в структуру внутренних энергетических рынков. Это не может быть решением, чтобы смягчить текущий рост цен ", — заявили в совместном тексте министры девяти стран накануне встречи министров энергетики европейских стран.

Министры, в итоге, так и не смогли договориться о совместном, долгосрочном подходе.

"Страны-члены существенно различаются по структуре энергопотребления, налогам и социальной ситуации. Вот почему не существует панацеи, подходящей всем", — сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

В ЕС действует механизм маржинального ценообразования, когда цена определяется на основании баланса спроса и предложения и распространяется на всех участников рынка.  Основной причиной высокой волатильности на рынке электроэнергии оказался низкий уровень загрузки газовых хранилищ, так как газ является главным топливом электростанций Европы. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.

Франция и Испания видит проблему совсем по-другому. Мадрид и Париж просят Евросоюз разрешить устанавливать свои цены на электроэнергию независимо от европейской ценовой политики в данном вопросе. Предлагается отделить цену на электроэнергию от цены на газ и включить более дешёвые возобновляемые источники энергии и АЭС в расчет цены на электричество.

Согласно их мнению, если бы бы цена на электроэнергию была напрямую связана с соответствующей национальной структурой её производства, это бы защитило бы потребителей от чрезмерных колебаний цен.

При таком подходе, действительно, электричество было бы дешевле для Испании и Франции, потому что первая в значительной степени зависит от его источников в виде энергии солнца, ветра и воды, а вторая, в основном, вырабатывает электроэнергию с помощью ядерной энергетики.

В качестве компромисса Испания предложила покупать газ совместно и создать стратегический резерв. На это потребуются годы, и нет места в хранилищах, ответили ей представители "девятки".

Германия и её сторонники считают проблему роста цен краткосрочной и не хотят возиться с рыночными механизмами на электроэнергию и газ. Еврокомиссия предлагает странам ЕС разрешить потребителям временно отсрочить оплату за электроэнергию и выдавать им субсидии.

Есть и отдельные истории, например, Варшава не встала на чью-либо сторону. Польша обвинила в недавнем повышении цен на энергоносители политику ЕС в отношении климата, призывая к пересмотру пакета о климатической нейтральности к 2035 году "Fit for 55" и обузданию "спекулянтов".

Такие разногласия мало что делают для того, чтобы развеять опасения по поводу потенциальной блокады энергоснабжения ряда стран с приближением зимы.

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Автор: Любовь Степушова
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