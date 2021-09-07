Леонид Крутаков: "Наши олигархи на Западе — заложники своих капиталов"

Ведёт ли Владимир Зеленский свою политику или продолжает оставаться марионеткой Игоря Коломойского? Зачем этому олигарху русофобия? Литва и Польша объявили о возведении стены на границе с Белоруссией. Но огромная миграция из Белоруссии просто невозможна. Стена — чистый пиар, она будет виртуальной, показывающей, что там — чужие. Обо всём этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан" (часть первая);



Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну" (часть вторая);



Леонид Крутаков: "США уже неспособны контролировать, но ещё могут хаотизировать" (часть третья);



Леонид Крутаков: "США опять использовали сакральную жертву в Афгане" (часть четвёртая);



Леонид Крутаков: "Зеленский проиграет любому новому клоуну, и даже лошади" (часть пятая).





— Леонид, изначально было известно, что Зеленский — марионетка Коломойского. А Коломойский, какой бы он ни был, совсем не глупый.

— Конечно, он — человек умный.

— Зачем ему продолжать эту оголтелую русофобскую истерию — политику, которая просто кровожадно направлена на попытку выжать вообще всё, что имеет отношение к русскому миру? Зачем это украинским властям в целом?

— Мы же знаем, где Коломойский и где его деньги. — "Где сокровища ваши, там и сердца ваши". А для Коломойского сокровища — это только деньги. Не знания, не умения, а именно деньги. Они — там, в западных банках.

Заложники капитала

Какой лучший способ сохранить за собой эти сбережения? — Конечно, быть русофобом. Не русофилом же, не выступать же за интеграцию с Россией. Если он начнёт хорошо говорить про Россию, его там сразу прижмут и всё отберут.

Ведь для этого он, как и большинство олигархов, кого-то положил в своё время, пройдя в крови по колено. Получается, что все эти трупы были зря, потому что, если скажешь неправильно, у тебя все деньги конфискуют.

Тебе надо всё начинать сначала, а я не думаю, что у Коломойского или у Порошенко есть тот же запал, который у них был в 1990-х годах и позволил им стать олигархами. Без крови олигархом стать невозможно было, что в России, что на Украине. Ведь культурная среда — одна и та же, и экономическое пространство было единое.

— Тем не менее, практического смысла в этой русофобии всё равно немного. Больше мороки. Доказывать кому-либо свою лояльность — процесс бесконечный и неблагодарный. Ты можешь делать всё, что угодно, и на тебя не будут обращать внимания, но когда-нибудь всё равно возникнут другие интересы…

— Абсолютно точно. Но его поставили в эту позицию, он вынужден так себя вести. А будущего-то у него всё равно нет. Я уже давно вывел такую формулу: человек становится старым, когда начинает защищать то, что у него есть. Когда он не завоёвывает новое, а только защищает.

Коломойский — старый больной пёс, который защищает те кости, которые у него остались. В данной конструкции защита — сама по себе уже поражение. Он находится в заведомо пораженческом положении, но у него другой-то позиции нет.

Другая ещё хуже: отдай всё и иди с нуля начинай. А где, как?.. А лет-то сколько уже ему. И теперь уже не его время. На той же Украине пришли к власти молодые голодные хищники. Они его просто порвут.

— Да, каждому времени — свои герои и воры. В международных отношениях несколько лет назад началось время заборов. Последние события в этом — Литва и Польша начали строить огромные стены на границе с Белоруссией. Как сообщают информационные агентства этих государств, какой-то огромный — просто катастрофический — поток мигрантов идёт из Белоруссии в Литву и в Польшу.

Конечно, сюда приплетают как показательный аргумент Светлану Тихановскую и Кристину Тимановскую, но их-то как раз с удовольствием взяли. Тем не менее, в связи с чем мог вдруг начаться такой вдруг резкий эмиграционный поток из Белоруссии? Насколько это может быть правдой, по вашему мнению?

— Мне, честно говоря, трудно представить огромный миграционный поток из маленькой, если мне память не изменяет, девятимиллионной Белоруссии, в которой чуть ли не половина населения — хуторские пенсионеры, которые живут на своей земле и никогда никуда эмигрировать и бежать не будут.

Согласитесь, это выглядит довольно анекдотично. А то, что строят стену, что это, безусловно, носит политически показательный характер — пиар-акция. Вы же помните стену, которую Порошенко с Яценюком строили между Россией и Украиной.

Чужие стены

Это — тот же политический конструкт. Это же — просто разделение на своих и чужих. Чужих в буквальном смысле, как в фильме "Чужой": там иные, они для нас — насекомые, у них другие принципы, поэтому стена нужна.

Возьмите любой фантастический фильм с разделением на своих и чужих. Там всегда стена. Город в окружении варваров, зомби или ещё чего-то. Там всегда стена присутствует как некая граница между цивилизацией и варварским миром.

Поэтому им нужен этот образ стены. Даже если она не будет построена (а она не будет построена, как и украинско-российская стена) — это образ раздела, отодвигания Белоруссии в варварское пространство. Вот что это такое.