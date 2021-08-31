Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан"

В прямом эфире программы "Необычная неделя" политолог и публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков рассказал по скайпу главному редактору издания Pravda.Ru Инне Новиковой о последних важнейших событиях в нашей стране и по всему миру. А центром мировых событий сейчас стал Афганистан. Он уже полыхает. Зачем американцы слили Афганистан? — Готовится мировая война. — Взрывы в Кабуле — тому подтверждение.

— Леонид, конечно, начинаем с Афганистана. Там происходит так много всего, что требуется очень серьёзный анализ, чтобы размотать весь этот клубок, оценить события и сделать какие-то выводы и прогнозы. Почему всё так активно и круто всё закрутилось? К чему это может привести?

— Года два назад я как раз написал большой материал по поводу формирования новой Евразии с точки зрения энергетических ресурсов и способов их доставки. Одним из пунктов я указал, что США в скором времени уйдут из Афганистана, поскольку их задача — хаотизировать Афганистан, не навести там порядок, а именно хаотизировать.

Ближневосточный перекрёсток

Афганистан — это такой перекрёсток ближневосточный. Через него проходят дороги от Средней Азии к Индийскому океану, из Ирана в Китай и так далее.

Поэтому Афганистан — конечно, ключевое звено в конструкте под названием Большой Ближний Восток. Строительство газопроводов и другой инфраструктуры по всему региону было озвучено совместно, если мне память не изменяет, израильским премьером Биньямином Нетаньяху (это ещё было при Буше-младшем) и Кондолизой Райс.

Когда в Афганистане был наведён относительный порядок и пришёл Хамид Карзай, была идея строительства газопровода из Туркмении к Индийскому океану — "Север-Юг" так называемый. Карзай же был ещё и вице-президентом американской компании, которая должна была строить газопровод.

Но попытки США организовать поставки среднеазиатских углеводородов как в обход России через Азербайджан и Турцию в Европу, так и из Средней Азии в обход опять же России и Китая на мировой рынок провалились.

Потому что за это время Китай смог консолидировать Среднюю Азию и провёл три нефтепровода и крупный газопровод из Туркмении к себе. Фактически все энергетические ресурсы Средней Азии теперь идут в Китай.

США стабильность не нужна

В этой ситуации для США оставался единственный сценарий — подорвать Афганистан, потому что стабильность там им при таком раскладе не нужна. Стабильность в коммуникационном сердце Востока ведёт к созданию новой реальности евразийской.

Потому что трубопровод, в отличие от морских поставок, которые отстаивают США, требует интеграции политической. Он требует введения единых таможенных тарифов, налоговых правил, сближенной правовой системы.

Море — совершенно другая логика. В море вышел — и там действуют только военно-морской флот и страховые компании. Это — Гуляйполе, пиратская территория. Это — старая разница между Карфагеном и Римом.

У США был проект строительства под названием "Большой Ближний Восток" и создание системы поставки среднеазиатских энергоресурсов в Индийский океан и дальше морем на мировой рынок в обход России.

Провалились оба проекта. Поэтому Афганистан был обречен не просто на уход американских войск, но и на резкую радикализацию его, что мы видим по последним событиям.

Взрыв

Вот этот взрыв. Намерения американцев бомбить Афганистан. Мы возвращаемся в ту ситуацию, которая была, когда произошла атака на башни ВТЦ. Что сделал Клинтон? — Он нанёс удар по Афганистану. Где башни ВТЦ и где Афганистан?…

Но они придумали, что якобы одноглазый Бен Ладен сидит в Тора-Боре и оттуда руководит глобальной операцией по нанесению ударов в центре Америки — в центре цивилизованного мира.

Представить это себе очень сложно, практически невозможно. Я, например, не могу представить. Сидит человек за лэптопом и из Тора-Боры где-то там в Афганистане руководит колоссальной операцией. — Чуть собачья.

Поэтому в Афганистане сейчас — вполне предсказуемые события. Я думаю, что они будут радикализироваться. Мало того, если исходить из логики заинтересованности США в хаотизации пространства, конечно, Афганистан должен будет расползаться в Таджикистан, в Узбекистан, в Иран…

Ведь что хазарейцы — одно из крупных племенных образований в Афганистане, они шииты — и ираноязычные. Иран — это тоже такое же лоскутное одеяло. Поэтому взорвать страну на национальной почве и заставить между собой воевать, как было у нас в период развала Советского Союза, можно.

Попытки наскоком интегрировать это пространство в интересах США опять же закончились ничем. Попытка умиротворения и наведения порядка в рамках "Большой Ближний Восток" тоже завершилась ничем.