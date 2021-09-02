Леонид Крутаков: "США уже неспособны контролировать, но ещё могут хаотизировать"

Американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио, Рой Блант и Бен Сасс направили президенту США Джо Байдену открытое письмо, в котором обвинили действующую администрацию Белого дома в "абсолютном непонимании динамики конфликта" в Афганистане, в результате чего двадцатилетнее пребывание США в этой стране завершилось полным провалом и позорным бегством. В это самое время боевики, захватившие власть в Афганистане, устроили в Кандагаре парад военной техники, оставленной американцами...

Готовится большая война. Именно поэтому американцы слили Афганистан. Взрывы в Кабуле унесли много жизней, в том числе военной элиты США. Конечно, американскому руководству никогда не были важны ничьи жизни, кроме их собственных. Но при таких раскладах Байдену могут объявить импичмент, а он — совершенно управляемая фигура.

Разрушит ли это планы кукловодов? Амбиции американской элиты уже превысили её возможности. Обо всём этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан" (часть первая);



Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну" (часть вторая).





— Леонид, вы сказали, что под эгидой борьбы с мировым терроризмом США добились, что из портов Индийского океана ни один груз не может выйти без штампа американского представителя. Они установили контроль за всеми финансовыми и торговыми потоками в этом регионе.

Теперь же эта система оказалась под угрозой. Они проигрывают. Поэтому решили взорвать Афганистан, а потом хаотизировать максимально большее пространство. Ирак они уже разрушили, хотя поначалу также вроде бы пытались прибрать к рукам. Все попытки консолидировать у них всегда очень плохо заканчиваются.

— С Ираком была немножко другая история. У США было желание взять под контроль примерно 10% мировых запасов нефти, которые там находятся. Туда же пришли американские компании, которые восстанавливали.

Но это — действительно непринципиально. Принципиально то, что человеческие жертвы, тем более среди туземного населения, США никогда не интересовали, не останавливали.

Мало того, сирийская нефть сначала через ИГИЛ* поставлялась нелегально на рынок, теперь она идёт на мировой рынок через зону контроля американцев в обход договоренностей ОПЕК. Это — один из рычагов влияния на мировой рынок, который США прекрасно используют.

— Когда из-за взрывов в аэропорту погибло 50 человек, среди них 13 военных, причём морпехи — элита, в Америке началась паника, ужас и кошмар. Ранее Джо Байден обещал, что будет стремительный ответ на любую попытку атаковать отступающие американские силы.

Теперь к нему — огромные претензии. Понятно, что нынешний американский президент — просто марионетка. Байден недавно даже умудрился ляпнуть, что его проинструктировали ответить на вопрос. Будут ли для американской администрации эти события иметь негативные последствия? Или это — несущественно?

— Когда Байден победил, я сразу сказал, что единственное отличие Байдена от Трампа — это заниженный порог брезгливости. Его возраст не позволяет ему адекватно оценивать те действия, которые он предпринимает, и бумаги, которые подписывает.

Американский Петрушка Байден

Америка — страна с жёсткой политической системой, независимо от того, кто поставлен на верхушке. Пусть будет Петрушка, который танцует под интересы финансового капитала, это — непринципиально.

Когда человек адекватен и гордится своим именем, как Дональд Трамп или Джон Кеннеди, его трудно заставить начать большую войну. При Кеннеди случился Карибский кризис. Но Кеннеди славен только тем, что он не начал войну большую с Советским Союзом, а начал эпоху биполярья.

Потому что эта патовая ситуация и признание интересов Советского Союза послужило основанием для организации биполярного мира. С этого момента он начался по-настоящему. До этого было всё-таки ядерное и другое превосходство США, и только себя они считали глобальной державой.

А Байден, конечно, не самостоятельная политическая фигура. Он подпишет, скажет и сделает всё, что надо будет закулисным силам. Он — абсолютно управляемый.

Мало того, он не отдаёт отчёт своим словам, даже если их произносит. Он может подписать любую бумажку и сделать любое действие, как скажут. И это не заботясь о том, как отразится в будущем на нём самом и его детях. Хотя с детьми там тоже проблемы серьёзные, мы знаем.

— Известно же, что короля делает свита.

— Да.

— И эта свита уже неоднократно устраивала некрасивые скандалы, они — совершенно недипломатичны и неполиткорректны, хотя постоянно говорят о их якобы демократичности. В переговорах с китайцами на Аляске они проявили просто верх наглости и неприличия.

И хотя они сразу же получают "ответку", не хотят делать никаких выводов. Вообще в дипломатии нельзя давить на собеседника. А тот же Владимир Зеленский недавно пытался прижать к стенке Ангелу Меркель и требовать приёма в НАТО и исполнения остальных его хотелок. Как вы это оцениваете?

— В политике нельзя нагибать партнёров, если ты не можешь их нагнуть. Можно это делать даже откровенно и грубо, но если ты можешь это сделать. Если ты уверен, что он прогнётся и все увидят, что ты его прогнул.

А если ты не уверен, это как у Ильфа и Петрова получается: "Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом". Вот, если ты можешь это сделать и все увидят, что ты сильный и он испугался, то — да.

А если сявка типа Зеленского на Меркель поднимает голос, это просто смешно выглядит. Он получает пинок под зад, и все это видят. Он заскулил и убежал. В политике нужно соответствовать своим возможностям, тогда ты — действительно настоящий игрок.

Окружение Байдена по большому счету пришло то же самое, которое было при Обаме. В этом — как раз самая главная сейчас проблема. Трамп действовал под лозунгом "Америка прежде всего".

Байден — это возвращение глобалистского проекта как такового в полноформатном объёме, хотя они уже давно физически не справляются.

Поэтому глобальный проект из проекта построения новой реальности превращается в хаотизацию тех пространств, которые США неспособны контролировать. Мы это сейчас ясно видим по Афганистану.

* террористическая организация, запрещённая в РФ.