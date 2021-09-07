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NI: Зеленский почти ничего не добился визитом в США

Политика

По мнению автора материала, Марка Эпископоса, украинский президент  Владимир Зеленский покинул США "почти с пустыми руками".

NI: Зеленский почти ничего не добился визитом в США

Эпископос в своём материале отметил, что лидер Украины приехал не столько с намерением получить финансовую помощь для Киева, сколько "смягчить напряжённость".

Журналист отмечает, что украинская сторона в первую очередь ставила перед собой задачу обсудить три важных политических вопроса:

  • вступление Украины в НАТО;
  • участие США в нормандском формате;
  • "Северный поток-2".

Однако ни по одной из этих тем, согласно оценке американского автора, договорённости не достигнуты.

Что же касается материальной помощи Киеву, то Эпископос назвал её "едва ли грандиозной".

"Эти суммы едва ли являются грандиозными по сравнению с той помощью, которую США предоставили Украине с 2014 года, потратив лишь на Вооружённые силы Украины $2,5 млрд", — пишет автор.

Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал в своём Telegram-канале информацию, что Владимир Зеленский попросил у Вашингтона более 28 миллиардов долларов на создание LNG-терминала, чтобы страна могла стать поставщиком газа.

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Чего добился шут Зеленский за год президентства?
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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