Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну"

США готовят большую войну в центре Евразии. Начинают с Афганистана и других стран Ближнего Востока. Иначе выстроится единое Евразийское пространство без их участия. Тогда они потеряют контроль над Индийским океаном. Что дальше?.. Обо всём этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.



⚠️ ИГИЛ официально признан террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.

Читайте начало интервью:

Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан"



— Леонид, вы сказали, что в нынешней ситуации для США остаётся единственный сценарий — подорвать Афганистан, потому что стабильность в коммуникационном сердце Евразии им не нужна. К чему может привести дальнейшее обострение?

— Всё это делается, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию Поэтому нас ждёт, я думаю, новая большая война. Кстати, я написал статью ещё несколько лет назад. Уже тогда начиналось всё это с наезда американцев на Катар. Катар является одним из ключевых государств.

Война

Есть три ключевые газовые страны — Россия, Иран и Катар, которые могут обеспечивать поставки. В то время Катар резко начал сближаться с Россией, впервые Эмир Катара встретился с Путиным, стал сближаться с Ираном.

И тогда Саудовская Аравия и остальные суннитские страны объявили одной из суннитских стран эмбарго, жёсткое эмбарго. Так они поставили Катар на место и предупредили, что никаких контактов с Ираном.

Потому что, если Катар сближается с Ираном, то появляется большой трубопровод, например, через Турцию в Европу с богатейших месторождений, одно из которых — на катарской территории, другое — на иранской территории в Персидском заливе. И вторая труба идёт на Китай.

В этом случая идея создания рынка на основе СПГ и биржевых торгов умирает. А для США это — страшный удар.

Поэтому они будут взрывать эту территорию, они будут взрывать это пространство. Сирия — известная история. На Катар было оказано давление. Теперь — Афганистан.

Сирия — тоже перекрёсток ближневосточный, только уже почти европейский ближневосточный перекресток. Афганистан — перекресток между Востоком и Китаем, Россией и Средней Азией. Поэтому я ничего хорошего не жду. Я думаю, что противостояние будет интенсифицироваться и радикализироваться.

США как можно больше туда огоньку, подольют бензина, чтобы это полыхало, бомбардировками своими. Противоречия национальные самые острые всегда и самые болезненные, и быстро возродят, на их почве начнётся очередное противостояние, внутриплеменные войны. Хотелось бы ошибиться, но боюсь, что сценарий будет приблизительно такой.

— Леонид, началась кампания США против Афганистана в начале 2000-х годов — после событий с башнями-близнецами. Сначала был Ирак, потом — Афганистан. В принципе, они 17 лет были в Афганистане. Если у них задача — хаотизировать Афганистан, то что им мешало? А сейчас они как раз убежали оттуда.

— Они пришли, конечно, не с идеей хаотизации. Они пришли с идеей консолидации. Задача была — наладить коммуникационный коридор из Средней Азии на юг к Индийскому океану, чтобы Среднюю Азию оторвать от Китая и от России.

США проигрывают и идут ва-банк

Потому что Средняя Азия зажата между этими двумя крупнейшими странами, она является транзитным пространством между этими двумя пространствами, между двумя геополитическими центрами притяжения. И вот её надо было вырвать. Потому что Средняя Азия — это реально середина, связующая часть Евразии. Этого не получилось.

То, что вы сказали, совершенно правильно — ИГИЛ стал поводом для введения войск в Афганистан и начала операции. Была попытка создания некого глобального врага в лице ИГИЛ, чтобы на этой основе всех остальных интегрировать и консолидировать вокруг общей позиции. Не получилось.

Китай в отличие от США не требует демократии: он выделяет кредиты и действует строго на рациональной основе взаимовыгоды. Он за это время тихой сапой переориентировал Среднюю Азию на себя.

Гибридная война между Россией и США за Среднюю Азию, которая разворачивалась поначалу, не состоялась. Китай тихо-тихо проглотил это пространство институционально, экономически, кредитно, финансово. Что в этой ситуации оставалось американцам?…

А если ещё Иран туда прорвётся, как боится США! Да и с Россией развиваются контакты, налаживается и продвигается известный проект "Один пояс — один путь", возрождение Великого Шёлкового пути в новых вариантах, в нескольких конструкциях.

Конечно, это создаёт качественно иную геополитическую ситуацию. Сегодня Евразия организована как острова, как архипелаг. Поставки из Китая в Европу идут морем, даже в Россию идут морем. Хотя по суше — быстрее, короче, проще, дешевле.

Задача США — сохранить нынешнее положение, это для них — конструктив. Там же — огромные судостроительные и страховые компании. Это — колоссальный финансовый рынок. Мало того, это — способ не просто регулирования, а контроля за мировыми финансами и торговыми путями.

Лапа США над Индийским океаном

Все знают, что после взрыва ВТЦ США провели офшорную кампанию, вскрыли все финансовые счета, все офшоры, у кого где какие деньги, вплоть до замороженных счетов Ленина где-то в Швейцарии.

Но мало кто знает, что под эгидой угрозы мирового терроризма США создали свою надзорную систему во всех портах Индийского океана. Ни один груз без штампа американского представителя теперь не может выйти оттуда. Они установили контроль не только за финансовыми, но и за торговыми потоками.

И конечно, после того, как стало понятно, что всё это находится под угрозой, уже не обеспечивается возможность так всех выстраивать, что им остаётся? — Взорвать ситуацию, потому что иначе они проигрывают вчистую…

17 лет была попытка построить на основе Афганистана новую конструкцию азиатскую "Север-Юг", под контролем США. А она всё равно выстраивается "Восток-Запад" и без них. Что делать-то? — Поэтому Афганистан и заполыхал… И это — только начало.