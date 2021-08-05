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Стена строится: Литва возобновила работы над укреплением границы с Белоруссией

Мир » Бывший СССР

Литва получила необходимые материалы и возобновила работу над стеной на границе с Белоруссией. Об этом рассказала глава МВД Агне Билотайте.

Стена строится: Литва возобновила работы над укреплением границы с Белоруссией

По её словам, к строительству привлекли армию, дорожные бригады, частные коммерческие фирмы. Также появилась концертиновая проволока, которой так не хватало. Она выглядит как большие катушки с колючками и лезвиями. Аналогичную проволоку использовали в США на границе с Мексикой.

Вильнюс наконец получил "подарки" Эстонии и Украины. Агне Билотайте отметила, что теперь у Литвы 140 километров проволоки. Её хватит для планируемого заграждения на участке 20 километров. Глава МВД добавила:

"Ведём переговоры о дальнейшем приобретении концертины".

В Литве никто не производит подобные товары, поэтому приходится покупать у других стран. В планах властей создать преграду для беженцев высотой четыре метра. Такую стену нельзя преодолеть без специальной техники.

Ранее мигранты подняли бунт во временном лагере Рудникай. Причина — нечеловеческие условия содержания:

  • палатки затопило из-за дождя;
  • полиция применила слезоточивый газ;
  • нет мест;
  • не хватает судей, которые рассмотрели бы просьбы о политическом убежище;
  • крайне мало переводчиков.

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Миграционный кризис на границе Литвы и Белоруссии. Беспорядки в лагере для нелегалов
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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