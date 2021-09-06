Леонид Крутаков: "Зеленский проиграет любому новому клоуну, и даже лошади"

Новое заявление президента Украины Владимира Зеленского повергло всех в шок, хотя уже все к его выкрутасам привыкли. Накануне визита в США он выдвинул просто всеобъемлющую программу, которая должна решить судьбы не только Украины и России, но и всего мира.

Кого Украина может выбрать следующим президентом? Об этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru Инне Новиковой рассказал политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

Читайте начало интервью:

Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан" (часть первая);



Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну" (часть вторая);



Леонид Крутаков: "США уже неспособны контролировать, но ещё могут хаотизировать" (часть третья);



Леонид Крутаков: "США опять использовали сакральную жертву в Афгане" (часть четвёртая).





— Леонид, перед визитом в американскую метрополию президент Украины Владимир Зеленский опять сильно активизировался и организовал. Ему же надо было что-то важное сделать или хотя бы сказать. Они же всё время то гопак танцуют в воздухе, то кукурузу высеивают в виде трезубца, чтобы видно было с самолёта.

— Это в пустыне в Перу до сих пор сохранились огромные рисунки, которые с самолётов видно.

— А эти высеяли.

— Да, древние цивилизации делали на многие тысячелетия, а эти на месяцы. Но укры — всё-таки наследники той цивилизации погибшей, я так понимаю.

— Конечно, кто же ещё?.. Мы все это прекрасно знаем. Видимо, поэтому у них всякие клоунские истории происходят постоянно, но при этом — столько пафоса, как будто что-то важное сделали. Недавно они провели "Крымскую платформу". Собрались представители прибалтийских республик и самой Украины.

И какой результат? — Просто очередной пшик. Даже ничего нового не сказали, только абсурдные планы по возвращению Крыма и Донбасса. Тем не менее, они преподносят это как великое и судьбоносное международное событие.

Насколько это и все остальное повлияет на рейтинг господина Зеленского? Ведь там — уже достаточно скоро выборы. И он, видимо, озаботился, с чем ему можно прийти к избирателям. Не рассказывать же про рост тарифов и разруху.

— Да. Я думаю, что Зеленский в принципе обречён. Если вспоминать гносеологию, откуда Зеленский произошёл, то это — попытка противопоставить западно-украинские интересы восточным. Он же пришёл с другими идеями.

За него голосовала Восточная Украина, как за человека русскоязычного, интегрированного, связанного с Россией. Обещания-то его были:

— объединить страну; — прекратить войну; — договориться с Россией.

А потом он всё больше стал делать совершенно противоположное. "Крымская платформа" — это игра на западный электорат. Но он — всё равно чужой для них. Для Западной Украины Зеленский — тьфу, пшикалка. А на Восточной он обанкротился.

Это, конечно, мои соображения, но мне кажется, что у него ни единого шанса нет на второй срок. Ну просто ни единого. Даже если против него какого-нибудь очередного клоуна выставят, то новый клоун победит этого плохого клоуна.

Единственное у меня замечание — забавная была мысль, когда Ангела Меркель к нему приезжала. Если бы я был украинским политтехнологом, я бы перед Меркель провёл какой-нибудь марш ветеранов "Галичины".

Это было бы очень забавно: Меркель и бывшие эсэсовцы, идущие по площади мимо неё. — Как бы потом мир на это смотрел. Мне кажется эта картинка очень соответствующей нынешней Украине, её политике.

— Она бы, конечно, не участвовала в таком марше.

— Можно было её не предупреждать. Националисты могли просто выйти, зигануть и пройти со всеми этими знаками и знамёнами. Украм-то всё равно.

— Понятно, что Зеленскому сейчас действительно надо думать не о победе на следующих выборах, а как досидеть этот срок. У кого сейчас на Украине есть шансы стать следующим президентом?

— Трудно сказать. И тем более трудно предвидеть, что ещё может случиться за оставшееся время. А всех более-менее приличных политиков они же сразу выкашивают. У нас в 90-е годы так делал Ельцин.

Они сознательно выкашивают любую поросль. Появляется зелёный росточек свежей силы, и они его — фьють! Под корешок срезают, чтобы было абсолютно манипулируемое политическое пространство.

Одно время казалось, что Надежда Савченко может стать таким серьёзным кандидатом. Особенно когда она вышла из тюрьмы и стала говорить абсолютно очевидные вещи: что надо всё менять, надо с Россией сближаться, надо прекращать эту риторику. Она вдруг заговорила нормальным языком. Неслучайно после этого украинские власти сразу её поставили на место и убрали куда подальше.

А где Медведчук? Тот же Бойко? Всех их тоже подрезали, они не имеют никаких возможностей. А сам Зеленский — это же продукт конфликта Коломойского и Порошенко, и не более того.

На Украине — полная политическая пустыня, настолько они уничтожили всякую возможность какой-то политической жизни, кроме национализма, что дальше уже некуда.

Единственное, у Зеленского нет никаких электоральных перспектив. Тимошенко, любой, кто выйдет против него — да хоть коня ввести, за него проголосуют. Поставьте против Зеленского коня — конь выиграет. Будут совершенные клоуны выставляться. И клоуны выиграют.