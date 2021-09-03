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Автор Инна Новикова

Леонид Крутаков: "США опять использовали сакральную жертву в Афгане"

Мир » Азия » Центразия

США разжигают большую войну в центре Евразии. Именно поэтому они оставили Афганистан. Недавний взрыв в Кабуле с гибелью американских военных выгоден только руководству самих США. Эта сакральная жертва позволит им вновь бомбить и дестабилизировать эту и соседние страны. Так ли на самом деле страшно и дико движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в России)? Зачем американцы внесли его в террористический список, а теперь будут ещё усерднее делать из него мировое пугало? На все эти и многие другие вопросы главного редактора Pravda.Ru Инны Новиковой в видеостудии медиахолдинга ответил политолог, публицист, доцент Финансового университета при Правительстве России Леонид Крутаков.

Леонид Крутаков: "США опять использовали сакральную жертву в Афгане"


⚠️ "Талибан" официально признан террористической организацией, деятельность которой в России запрещена.

Читайте начало интервью:

Леонид Крутаков: "США специально взрывают Афганистан" (часть первая);

Леонид Крутаков: "США начинают в Афганистане новую большую войну" (часть вторая);

Леонид Крутаков: "США уже неспособны контролировать, но ещё могут хаотизировать" (часть третья).

— Леонид, как вы оцениваете запрещённое в России движение "Талибан"? Насколько оно самостоятельное? С ним связано много опасений, талибы действительно порой совершали немыслимые акции (частично им приписывали), но это движение существует уже давно, оно поступало по разному и менялось.

Сейчас некоторые говорят, что в Афганистане под их властью будет просто дикое Средневековье, всех женщин оденут в паранджи или заберут для утехи талибанских солдат. Другие же считают, что талибы уже меняются, их режим будет построен не только на исламе и местных традициях, но и с достаточным учётом духа времени.

Они делают ряд очень правильных и симпатичных для нас заявлений, в том числе собираются бороться с наркотрафиком.

Как вы оцениваете это движение и их возможное изменение, встраивание Афганистана под их руководством в международные отношения?

— Талибы изначально — это ученики мусульманских медресе. А собственно "Талибан" появился, когда премьер-министр Исламской же республики Пакистан Беназир Бхутто наняла их для отряда каравана, который отправлялся через неспокойные соседние страны, в том числе Афганистан.

Они были тогда чисто охраной этого каравана от нападений многочисленных вооружённых формирований, возникших на фоне многочисленных племенных войн. Мы же помним: там и Ахмад Шах Масуд, и Хекматияр, и многие другие. Афганистан был разбит на несколько враждующих племенных образований.

"Талибан" — единственный выход для Афганистана

Единственный, кто смог потом объединить Афганистан — это талибы. Только у них есть для этого силы и сейчас. Понятно, что они идеологически очень сильно идеологически заряжены прежде всего на Коран и мусульманство.

Понятно, что какие-то вещи, в том числе и наркотические, они обязаны и вынуждены будут прекратить жёстко, потому что это никак не согласуется с их верой.

В противном случае они обанкротятся идеологически, никто их не будет воспринимать внутри Афганистана как достойную силу, потому что это будет двойная игра, а двойная игра всегда делегитимизирует политическую силу.

Во что эта организация превратится в будущем? — Я думаю, что действительно только "Талибан" — единственная система или движение, которое может так или иначе консолидировать Афганистан и сделать его единым, сделать единую позицию для всей страны.

Кошмарный сон США

Это напрямую столкнётся с интересами США. Единый Афганистан, который может договориться с Китаем, а Китай уже вырос в готовность к диалогу и декларировал это, конечно, для США — просто кошмарный сон. Поэтому для них задача — хаотизировать Афганистан и соседние страны.

Поэтому — вот этот взрыв. И здесь 30-40 пехотинцев американских — это всего лишь повод для того, чтобы бомбить. Потому что да: ах, наши люди погибли…

Также как ВТЦ стал поводом для глобальной якобы антитеррористической операции. "Погибли наши соотечественники" — для американцев это единственный способ, который может заставить Америку проголосовать за войну, потому что она — изоляционистская по своей природе.

Для официального вступления США во Вторую мировую войну потребовался Перл Харбор. То есть — должны быть жертвы, чтобы пойти на эту войну и простые американцы это решение властей поддержали.

Об этом даже в "Крёстном отце" герой Аль Пачино говорит, что многие считают, что Перл Харбор был провокацией, устроенной самими же США для того, чтобы можно было вступить потом в войну.

Сакральная жертва

Поэтому для США нужна конструкция сакральной жертвы — в данном случае вот этих пехотинцев для того, чтобы снова начать там бомбежки, потом — поддерживать одни племена против других, поставлять туда оружие и так далее. Это — всего лишь повод.

И вот теперь мы увидим новый виток противостояния этих двух сил.

С одной стороны, справятся ли талибы с таким мощным внешним воздействием, которое будут оказывать США? То, что американцы будут это делать, я практически не сомневаюсь. Или они превратятся в такое пугало для всего мира? Посмотрим. Я пока не могу сказать.

Скорее всего, их превратят в ещё большее пугало. С учётом того информационного ресурса, который существует у англо-саксонского мира, это весьма вероятно. Конечно, сейчас он весь будет задействован в этом новом направлении.

А как они работают — мы знаем. Мы же видели, как из России делали пугало? И постоянно продолжают этот образ поддерживать. Так что из талибов сделать пугало — совсем не проблема для них, тем более с учётом разности менталитетов.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай пакистан афганистан беназир бхутто леонид крутаков
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