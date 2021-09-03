Путин: после ухода США из Афганистана нужно изменить политику

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после вывода американских войск из Афганистана необходимо правильно понять уроки и внести изменения в реальную политику. Заявление прозвучало на Восточном экономическом форуме.

Размышляя о выводе войск США из Афганистана в контексте идеи о конце гегемонии Запада, Путин ответил, что из этой ситуации нужно извлечь уроки, правильно понять их и внести глобальные изменения в мировую политику.

"Конец это доминирования или не конец, прежде всего, это зависит от экономического потенциала тех стран, которые присутствуют на международной сцене", — сказал глава государства.

По словам лидера страны, санкции являются продолжением политики Запада по навязыванию своих стандартов.

После того, как президент США Джо Байден объявил о выводе военного контингента из Афганистана, бойцы движения "Талибан" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) начали захватывать провинцию за провинцией. 15 августа талибы захватили столицу — Кабул. 31 августа последний военный армии США покинул аэропорт Кабула. Таким образом, завершилось двадцатилетнее американское военное присутствие в Афганистане.

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