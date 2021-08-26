Источник в Министерстве здравоохранения Афганистана сообщил РИА Новости, что жертвами теракта в кабульском аэропорту стали более 40 человек. Также насчитывается свыше 100 пострадавших.
В четверг, 26 августа в районе аэропорта Кабула прогремели два взрыва, один из них произошёл рядом с отелем Baron, где жили британские и американские военные. Первый теракт устроил смертник. Около гостиницы взорвалась заминированная машина.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в аэропорту Кабула в момент взрыва не было россиян.
По данным СМИ, устроивший взрыв террорист-смертник может быть связан с ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). После теракта началась перестрелка.
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