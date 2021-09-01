Зеленский в Вашингтоне: Трансформация Украины обойдётся в 277 млрд долларов

Глава Украины представил план трансформации страны в ходе визита в Вашингтон. Владимир Зеленский рассказал о нескольких десятках программ стоимостью 277 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба офиса президента, речь идёт о 80 проектах:

в аграрном секторе,

экономике,

инфраструктуре,

безопасности,

использовании человеческого капитала,

"Мы имеем чёткое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства, — сказал Зеленский.

Построить "успешную и устойчивую Украину" глава государства намерен за счёт бюджетных средств страны и иностранных программ помощи, передаёт "Газета. ru".

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон вчера. Он был намерен провести переговоры с американским коллегой. Власти анонсировали пресс-конференцию, однако, позже её отменили.

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