Глава Украины представил план трансформации страны в ходе визита в Вашингтон. Владимир Зеленский рассказал о нескольких десятках программ стоимостью 277 млрд долларов.
Как сообщает пресс-служба офиса президента, речь идёт о 80 проектах:
"Мы имеем чёткое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства, — сказал Зеленский.
Построить "успешную и устойчивую Украину" глава государства намерен за счёт бюджетных средств страны и иностранных программ помощи, передаёт "Газета. ru".
Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон вчера. Он был намерен провести переговоры с американским коллегой. Власти анонсировали пресс-конференцию, однако, позже её отменили.
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