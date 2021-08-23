Владимир Зеленский для выступления на "Крымской платформе" выучил западное слово "синергия", но это ему не помогло найти взаимодействие с Западом на практике. Россия же отметила для себя, с кем не надо "дружить".
Президент Украины, выступая на "Крымской платформе", заявленной как международный форум с участием 46 государств, заявил, что 23 августа, "мы начинаем обратный отсчёт до освобождения нашего полуострова" .
"Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова", сказал Зеленский и призвал западные страны увеличить давление санкциями и обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях.
Однако синергии не получилось, в заключительной декларации записано, что против России нужно будет вводить новые ограничения, "если она возобновит агрессию". То есть в настоящий момент новых санкций не требуется.
Как сказал Pravda. Ru политолог Александр Дудчак, это была лицемерная демонстрация поддержки Украины, потому что никто не вспомнил причины возвращения Крыма в состав России.
"Причина была в перевороте. И все эти страны должны были начинать с того, что должны были признать, что на Украине произошел государственный переворот. Из-за невозможности мириться с его последствиями, огромная часть населения восстала. Где-то удалось задушить народным восстанием. Где-то — не удалось. На Донбассе, в Крыму — удалось. В Одессе, в Мариуполе было сопряжено с ужасными трагедиями, с жертвами, живьем людей сжигали", — напомнил Александр Дудчак.
Он уточнил, что "собравшаяся команда", "упорно делает вид", что будто Украина жила себе спокойно и "вдруг просто без причины Крым взял и откололся, и вернулся в состав России".
"Крымская платформа — это такие потуги, вызывающие улыбку. По поводу синергии можно, конечно, рассуждать. Но свободу передвижения в Азовском море никто не ограничивал. Нужно просто выполнять совершенно естественные требования навигации. Понятно, что человек, который должен подобную чушь нести, просто огорчает. И этот человек занимает пост, якобы, главы государства, за которым несколько десятков миллионов людей", — сказал Александр Дудчак.
В выступлениях иностранных гостей на платформе сквозила либо безысходность, либо приоритет отдавался другим вопросам.
Так, президент Латвии Гитанас Наусена рекомендовал Украине ждать 50 лет, как ждала распада СССР Латвия, в этом же ключе посоветовала "действовать" и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Эту проблему (Крыма) необходимо решить. К большому сожалению, это невозможно сделать быстро. Но могу вас заверить в том, что у нас очень много терпения, нужно продолжать бороться", — подчеркнула Кальюлайд.
Президент Венгрии больше говорил не о Крыме, а о проблемах венгров на Украине, в частности, невозможности изучения родного языка.
"Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям", — сказал Янош Адер. Он также призвал украинцев проявить больше терпения, чтобы мирным способом решить вопрос не только Крыма, но и Донбасса.
Президент Словении Борут Пахор настоял на мирных переговорах и подчеркнул, что у Словении хорошие отношения с обеими странами.
Что касается западных стран, то Германия, Франция и Великобритания понизили уровень своего представительства в сравнении с заявленным ранее министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Вместо министра обороны Британии Бена Уоллеса приехала представитель по делам Европы и Америки МИД Венди Мортон. Из Германии вместо главы МИД Хейко Мааса приехал министр энергетики Петер Альтмайер, так же как и от США — Дженнифер Гренхольм. От Франции присутствовал не глава МИД, а министр торговли Франк Ристер.
Все они отбарабанили свои речи по бумажке, поддержав "территориальную целостность Украины". Министр энергетики ФРГ много говорил о безопасности поставок газа через Украину. То есть эта тема немцев беспокоит больше, чем Крым. И не только их, судя по представительству от США, американцы тоже приехали, чтобы обсудить с Зеленским именно газовый вопрос.
США во главу угла ставят борьбу Украины с коррупцией, а не с "агрессором". Гренхольм заверила Киев в поддержке его усилий по проведению реформ, "достижения евроатлантических стремлений и развития лучшего будущего для страны".
"И это включает борьбу с коррупцией и против российской агрессии. Хочу заверить, что наша поддержка останется конкретной и существенной", — сказала министр энергетики.
Отсутствие на платформе канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона или президента США Джо Байдена ясно показывает, что:
Российским же руководителям надо пристальней посмотреть на уровень присутствия и выступления президента Молдавии Майи Санду и министра иностранных дел Турции Мавлюта Чавушаглу. Особенно в свете недавних заявлений Дмитрия Козака о том, что "мы будем дружить с Молдавией". Оба представителя заявили, что "Крым — это Украина. Россия грубо нарушила международное право".
А вот отсутствие на платформе китайцев — совершенно иной посыл.
Александр Дудчак уверен, что на Западе понимают, что в России "не останутся незамеченными действия так называемых партнёров, которые отправили своих представителей на этот шабаш, как верно сказал Сергей Лавров".
Как пишет украинский Телеграм-канал "Легитимный", итогом "Крымской платформы" будет подписание декларации саммита, которое никакого веса, кроме информационного повода не несет.
Как пояснил источник канала, задача "Крымской Платформы" — создание информационных поводов и вынос этой повестки на более широкий международный уровень. Украинские функционеры хотят провести следующие встречи в других государствах, где будут открываться представительства "Крымской платформы".
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