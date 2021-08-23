"Крымская платформа" оказалась полезной для России

Владимир Зеленский для выступления на "Крымской платформе" выучил западное слово "синергия", но это ему не помогло найти взаимодействие с Западом на практике. Россия же отметила для себя, с кем не надо "дружить".

Зеленский: нужна синергия

Президент Украины, выступая на "Крымской платформе", заявленной как международный форум с участием 46 государств, заявил, что 23 августа, "мы начинаем обратный отсчёт до освобождения нашего полуострова" .

"Синергия наших усилий должна заставить Россию сесть за стол переговоров о возвращении полуострова", сказал Зеленский и призвал западные страны увеличить давление санкциями и обеспечить свободу навигации в Черном и Азовском морях.

Однако синергии не получилось, в заключительной декларации записано, что против России нужно будет вводить новые ограничения, "если она возобновит агрессию". То есть в настоящий момент новых санкций не требуется.

Лицемерная поддержка Украины Западом

Как сказал Pravda. Ru политолог Александр Дудчак, это была лицемерная демонстрация поддержки Украины, потому что никто не вспомнил причины возвращения Крыма в состав России.

"Причина была в перевороте. И все эти страны должны были начинать с того, что должны были признать, что на Украине произошел государственный переворот. Из-за невозможности мириться с его последствиями, огромная часть населения восстала. Где-то удалось задушить народным восстанием. Где-то — не удалось. На Донбассе, в Крыму — удалось. В Одессе, в Мариуполе было сопряжено с ужасными трагедиями, с жертвами, живьем людей сжигали", — напомнил Александр Дудчак.

Он уточнил, что "собравшаяся команда", "упорно делает вид", что будто Украина жила себе спокойно и "вдруг просто без причины Крым взял и откололся, и вернулся в состав России".

"Крымская платформа — это такие потуги, вызывающие улыбку. По поводу синергии можно, конечно, рассуждать. Но свободу передвижения в Азовском море никто не ограничивал. Нужно просто выполнять совершенно естественные требования навигации. Понятно, что человек, который должен подобную чушь нести, просто огорчает. И этот человек занимает пост, якобы, главы государства, за которым несколько десятков миллионов людей", — сказал Александр Дудчак.

Прибалтика: терпите, как терпели мы

В выступлениях иностранных гостей на платформе сквозила либо безысходность, либо приоритет отдавался другим вопросам.

Так, президент Латвии Гитанас Наусена рекомендовал Украине ждать 50 лет, как ждала распада СССР Латвия, в этом же ключе посоветовала "действовать" и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Эту проблему (Крыма) необходимо решить. К большому сожалению, это невозможно сделать быстро. Но могу вас заверить в том, что у нас очень много терпения, нужно продолжать бороться", — подчеркнула Кальюлайд.

Восточная Европа: Крым это не наши проблемы

Президент Венгрии больше говорил не о Крыме, а о проблемах венгров на Украине, в частности, невозможности изучения родного языка.

"Кто изучает свой язык, оказывается под угрозой штрафа. Это противоречит идеалам демократии и не делает чести титульным нациям", — сказал Янош Адер. Он также призвал украинцев проявить больше терпения, чтобы мирным способом решить вопрос не только Крыма, но и Донбасса.

Президент Словении Борут Пахор настоял на мирных переговорах и подчеркнул, что у Словении хорошие отношения с обеими странами.

Запад приехал обсуждать не Крым

Что касается западных стран, то Германия, Франция и Великобритания понизили уровень своего представительства в сравнении с заявленным ранее министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Вместо министра обороны Британии Бена Уоллеса приехала представитель по делам Европы и Америки МИД Венди Мортон. Из Германии вместо главы МИД Хейко Мааса приехал министр энергетики Петер Альтмайер, так же как и от США — Дженнифер Гренхольм. От Франции присутствовал не глава МИД, а министр торговли Франк Ристер.

Все они отбарабанили свои речи по бумажке, поддержав "территориальную целостность Украины". Министр энергетики ФРГ много говорил о безопасности поставок газа через Украину. То есть эта тема немцев беспокоит больше, чем Крым. И не только их, судя по представительству от США, американцы тоже приехали, чтобы обсудить с Зеленским именно газовый вопрос.

США во главу угла ставят борьбу Украины с коррупцией, а не с "агрессором". Гренхольм заверила Киев в поддержке его усилий по проведению реформ, "достижения евроатлантических стремлений и развития лучшего будущего для страны".

"И это включает борьбу с коррупцией и против российской агрессии. Хочу заверить, что наша поддержка останется конкретной и существенной", — сказала министр энергетики.

Отсутствие на платформе канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона или президента США Джо Байдена ясно показывает, что:

Крым не является приоритетным вопросом в международной повестке этих стран, возвращение Крыма в состав Украины — действительно, бесполезная затея.

Действия партнёров на шабаше не останутся незамеченными

Российским же руководителям надо пристальней посмотреть на уровень присутствия и выступления президента Молдавии Майи Санду и министра иностранных дел Турции Мавлюта Чавушаглу. Особенно в свете недавних заявлений Дмитрия Козака о том, что "мы будем дружить с Молдавией". Оба представителя заявили, что "Крым — это Украина. Россия грубо нарушила международное право".

А вот отсутствие на платформе китайцев — совершенно иной посыл.

Александр Дудчак уверен, что на Западе понимают, что в России "не останутся незамеченными действия так называемых партнёров, которые отправили своих представителей на этот шабаш, как верно сказал Сергей Лавров".

Что дальше?

Как пишет украинский Телеграм-канал "Легитимный", итогом "Крымской платформы" будет подписание декларации саммита, которое никакого веса, кроме информационного повода не несет.

Как пояснил источник канала, задача "Крымской Платформы" — создание информационных поводов и вынос этой повестки на более широкий международный уровень. Украинские функционеры хотят провести следующие встречи в других государствах, где будут открываться представительства "Крымской платформы".

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