Кирилл Барашков: "Крымская платформа" — это яркая, но уже сгоревшая комета

23 августа в Киеве планируется проведение международного форума "Крымская платформа".

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, число стран-участниц, собирающихся присутствовать на саммите, уже перевалило за 40. При этом глава МИД уклончиво и коротко ответил на вопрос, сколько будет стоить Украине этот сабантуй: "Дорого". Это подтвердила и его первая заместительница Эмине Джапарова — она призналась, что хотела бы ежегодно проводить подобный форум, но бюджет страны не выдержит такую финансовую нагрузку. Так что первый форум "Крымской платформы" может стать и последним.

О том, каковы цели этого мероприятия и какие оно может иметь последствия, RuBaltic расспросил адвоката-международника, политического обозревателя Кирилла Барашкова.

— Уважаемый Кирилл, кто же автор этого проекта — президент Зеленский или глава МИД Кулеба?

— Вопрос интересный. Хотя это всё же продукт коллективной сознательно-бессознательной деятельности, а ведущую скрипку играет Владимир Зеленский. Эта акция "за всё хорошее против всего плохого" совершенно безопасна, так как даже в самом негативном варианте вряд ли сможет ухудшить имидж как самого президента, так и всех её участников. Сейчас практически нет стран, которые поддерживают нынешний статус полуострова, равно как и нет тех государств, которые ему активно противодействуют.

Поэтому "Крымская платформа" — удобный вариант для таких "молчунов" хоть как-то отметиться.

— Известно, что президентами будет представлен русофобский блок (Польша, Литва, Латвия, Эстония). США делегируют министра транспорта по принципу "На тебе Боже, что нам негоже". Нет ли тут зрады? Насколько полномочны будут остальные гости в международной повестке?

— Список участников форума довольно презентативный. Из официальных заявлений политиков (и их советников) Швеции и стран Балтии понятно, что своим участием в "КП" они попытаются идеологически влиять против РФ. Хотя, конечно, некоторые страны будут представлены не первыми лицами, а политиками второго и третьего эшелона.

Почему не все страны, поддерживающие территориальную целостность Украины, пришлют своих представителей, тоже понятно: "КП" — явно антироссийский проект, и поэтому те, кто не хотят обострять свои отношения с Москвой, ограничились выражением моральной поддержки. С

США будут представлены на саммите министром. Правда, он ведает транспортом, не имеющим отношения к проблематике Крыма и международным отношениям. Складывается впечатление, что прислали того, кто "остался в лавке" и не успел уехать в отпуск.

— Зеленский заявил, что Крым принадлежит лично ему потому, что он там в юности ел рапанов и прыгал со скалы в море — получается, других аргументов у него нет?

— По поводу этого заявления надо понимать, что Зеленский, в первую очередь, шоумен. Он говорит такое, чтобы привлечь внимание аудитории. В данном случае это была попытка некоего романтического посыла, который непонятно каким образом касается нынешней ситуации с Крымом. По всей видимости, здесь имеет место просчёт пиарщиков Офиса президента, да и его самого. Нельзя было от столь тёплых воспоминаний о рапанах, море, солнце, любимой женщине резко перейти к необходимости русским собирать чемодан и уезжать — весьма полярные моменты.

Ещё чем интересен крымский вопрос — так тем, что на него нет ответа, и можно его обсуждать бесконечно долго. Можно создавать платформы, писать меморандумы, созывать сессии, публиковать призывы и заявления — никакого эффекта (ни положительного, ни отрицательного) от этого не будет и статус-кво полуострова не изменится.

— По опубликованному протоколу известно, что заседание "КП" продлится всего 4 часа. Так в чём его смысл — просто подписать подготовленное в Киеве коммюнике, которое не будет иметь ни юридической силы, ни смысла?

— Я не уверен, что заявленной повестки хватит на 4 часа. Можно обсудить гуманитарную ситуацию, преследование неких активистов и т. п.

Но будем реалистами: никаких действенных и даже теоретических вариантов восстановления украинского суверенитета над Крымом не существует. Так что "КП" — более декларативная, нежели практическая, пиар акция, о которой будут много и громко говорить на ТВ, писать в прессе, а ЛОМы Офиса президента будут разносить эту информацию по интернету.

Необходимо отметить такой нюанс. Целью "КП" вовсе не является привлечение внимания западных "партнёров" — они уже давно определились со своей позицией. Да и на восточных соседей (Россию и её союзников) этот проект влияния не окажет — это сложно и невозможно. Основные "мишени" саммита — борьба за внимание неопределившихся стран и региональных лидеров. Задача максимум (слабо реализуемая, правда) — привлечь на свою сторону Китай. Также сложная задача (но более осязаемая) — участие в "КП" Турции.

— Зеленский постоянно твердит, что Нормандский формат необходимо расширить или вовсе изменить. Возможно ли, что вскоре он объявит о создании "Донбасской платформы"? Или на это тоже нет денег?

— "Донбасской платформы" ждать не стоит. Хотя бы потому, что невозможно будет получить определённый ожидаемый информационный эффект, поскольку там всё ещё продолжаются боевые действия, а также из-за неоднозначных действий украинской стороны несколько лет назад. Также невозможно пока с обеих сторон прийти к совместному решению по гуманитарным вопросам. С одной стороны вопрос по Донбассу более актуален, но с другой стороны он более токсичен и неоднозначен.

Кроме того, для разрешения этого конфликта есть чёткий план, однако Украина не торопится выполнять формулу Штайнмайера по тем или иным причинам. Именно поэтому создание "Донбасской платформы" не будет стоять в повестке дня. Самое главное: в Офисе Зеленского на Донбассе давно поставлен крест. Поэтому безопасного пиара по этой теме получить нереально, и никакого международного "круглого стола" не будет, хотя там и населения, и проблем больше: всё ещё льётся кровь, тяжёлая гуманитарная ситуация во многих районах и т. д.

— Какие же последствия может всё же иметь "Крымская платформа"?

— Я считаю, что анонсируемый пиар-эффект, который раздувался в преддверии "КП", намного превзойдёт само мероприятие и его итоги. Весомость декларативных заявлений, которые прозвучат на саммите, вряд ли будут важной, и их кумулятивный эффект будет потерян.

"КП" — это комета, которая сгорела в земной атмосфере, ещё не достигнув планеты.

P.S. В самый последний момент, Белый дом поменял "шило на мыло" — вместо министра транспорта в Киев прилетит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм. Ну ей, возможно, хотя бы будет о чём поговорить — например, о "Северном потоке 2".