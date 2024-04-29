Садальский обвиняет Первый канал в предвзятости и лжепатриотизме

Станислав Садальский выразил разочарование результатами 12-го сезона шоу "Голос"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский критически высказался о 12-м сезоне телешоу "Голос", выражая свое разочарование итогами конкурса.

Фото: инстаграм аккаунт Станислава Садальского

Он особенно недоволен действиями организаторов и считает, что Первый канал предвзято относится к выбору победителей, основываясь на внешних символах, таких как одежда в цветах флага России, что якобы должно ассоциироваться с патриотизмом.

Садальский также указал на странности в результатах финала, где победителем стал Богдан Шувалов, второе место занял Георгий Русских, а третье — Алексей Сулима. Отмечено, что его мнение о результатах шоу разделяет и известная певица Алла Пугачева.