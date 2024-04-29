Станислав Садальский критически высказался о 12-м сезоне телешоу "Голос", выражая свое разочарование итогами конкурса.
Он особенно недоволен действиями организаторов и считает, что Первый канал предвзято относится к выбору победителей, основываясь на внешних символах, таких как одежда в цветах флага России, что якобы должно ассоциироваться с патриотизмом.
Садальский также указал на странности в результатах финала, где победителем стал Богдан Шувалов, второе место занял Георгий Русских, а третье — Алексей Сулима. Отмечено, что его мнение о результатах шоу разделяет и известная певица Алла Пугачева.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.