Песков: "Крымская платформа" направлена против России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к саммиту "Крымская платформа" относятся, как к антироссийской недружественной инициативе.

По словам Пескова, данное мероприятие является чрезвычайно недружественным по отношению к России. В Кремле категорически не приемлют "подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма".

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что форум — это шабаш, на котором страны Запада будут продолжать поддерживать "неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

Ранее на саммите президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 23 августа начинается обратный отсчет до освобождения Крыма.

Саммит "Крымская платформа" начал работу в понедельник, 23 августа. Участие в мероприятии подтвердили 44 страны и международные организации.

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