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Зеленский начал обратный отсчет до освобождения Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 23 августа начинается обратный отсчет до освобождения Крыма. Заявление прозвучало на открытии основной части саммита "Крымская платформа".

Зеленский начал обратный отсчет до освобождения Крыма

По словам Зеленского, он готов приложить все усилия, чтобы вернуть Крым. Президент надеется, что давление международных партнеров сможет "заставить Россию сесть за стол переговоров". Украинский лидер отметил, что в скором времени будет принята международная декларация по Крыму.

"Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве", — сказал Зеленский.

Саммит "Крымская платформа" начал работу в понедельник, 23 августа. В мероприятии участвуют представители всех стран ЕС, НАТО, G7 и еще нескольких государств, в том числе Грузии и Молдовы.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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