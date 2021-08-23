Зеленский начал обратный отсчет до освобождения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 23 августа начинается обратный отсчет до освобождения Крыма. Заявление прозвучало на открытии основной части саммита "Крымская платформа".

По словам Зеленского, он готов приложить все усилия, чтобы вернуть Крым. Президент надеется, что давление международных партнеров сможет "заставить Россию сесть за стол переговоров". Украинский лидер отметил, что в скором времени будет принята международная декларация по Крыму.

"Сегодня, 23 августа, мы начинаем обратный отсчет до освобождения нашего полуострова. Оккупация началась в Москве, а закончится в Киеве", — сказал Зеленский.

Саммит "Крымская платформа" начал работу в понедельник, 23 августа. В мероприятии участвуют представители всех стран ЕС, НАТО, G7 и еще нескольких государств, в том числе Грузии и Молдовы.

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