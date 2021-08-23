Украинский президент призвал Россию "исправить трагическую ошибку".
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российскую сторону для участия в международном саммите "Крымская платформа" для "совместной выработки путей по деоккупации Крыма".
Зеленский заявил, что обсуждения саммита внутри России свидетельствуют об интересе к площадке и побуждают думать о стране, как о "полноценном участнике Крымской платформы":
Мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки.
Международный саммит "Крымская платформа", инициированный Украиной, проходит в Киеве 23 августа. В мероприятии участвуют более 40 стран.
На официальном сайте саммита говорится, что это новый "международно-консультационный формат", направленный на повышение эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав РФ.
Ранее Pravda.Ru писала о том, как в Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы".
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