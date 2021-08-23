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"Пора исправлять ошибки": Зеленский пригласил Россию на "Крымскую платформу"

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский президент призвал Россию "исправить трагическую ошибку".

"Пора исправлять ошибки": Зеленский пригласил Россию на "Крымскую платформу"

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российскую сторону для участия в международном саммите "Крымская платформа" для "совместной выработки путей по деоккупации Крыма".

Зеленский заявил, что обсуждения саммита внутри России свидетельствуют об интересе к площадке и побуждают думать о стране, как о "полноценном участнике Крымской платформы":

Мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к "Крымской платформе" для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления ее исторической, трагической ошибки.

Международный саммит "Крымская платформа", инициированный Украиной, проходит в Киеве 23 августа. В мероприятии участвуют более 40 стран.

На официальном сайте саммита говорится, что это новый "международно-консультационный формат", направленный на повышение эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав РФ.

Ранее Pravda.Ru писала о том, как в Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы".

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Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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