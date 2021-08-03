Кто убил белорусского радикала Шишова

Белоруссия находится в зоне активной информационной войны. Ей совершенно ни к чему обострять отношения с Западом. Поэтому следы предполагаемых убийц Виталия Шишова надо искать среди его соратников, украинских радикалов, украинских спецслужб.

Шишов очень хотел стать заметным

Председатель "Белорусского дома на Украине" (БДУ) Виталий Шишов (26 лет) найден во вторник, 3 августа, в Киеве в Святошинском парке повешенным. Накануне сообщалось, что он вышел на пробежку и пропал.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). В полиции намерены проверять все версии, в том числе убийства, замаскированного под самоубийство.

Шишов переехал на Украину осенью 2020 года после неудач протестов в Гомеле, в Киеве он организовал оппозиционный президенту Александру Лукашенко БДУ.

В телеграм-канале БДУ говорится, что за Шишовым "велась слежка", о чём "были соответствующие сообщения полиции".

"Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума", — говорится в сообщении. В БДУ убеждены, что смерть Шишова — это "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса".

Ключевая фраза здесь: БДУ "выйдет из инфовакуума". Вот уж поистине смерть Шишова этому послужила на все 100%.

Шишов был связан с полком "Азов"*

Как сказал Pravda. Ru политолог, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, на Украине сосредоточено значительное количество радикалов из Белоруссии. И Белорусский дом — это место их координации.

Проводя аналогии с аналогичными преступлениями на Украине, политолог предположил, что Шишов, как руководитель БДУ, "мог попасть в какие-то финансовые разборки". Тем более, насколько известно Алексею Дзерманту, он был связан и с полком "Азов*, в котором "межличностные разборки носят достаточно широкое распространение".

Политолог не видит резона белорусским спецслужбам заниматься физическим устранением Шишова, так как Шишов "не нёс серьёзной угрозы, он не был заметен особо".

"Это и достаточно опасно, и не несёт какой-то особой выгоды для белорусского государства. Оно прежде всего заинтересовано в том, чтобы на его территории не было ничего подобного. На Украине, где спецслужбы и правые группировки борются между собой за деньги, за влияние и так далее — это всё обыденное явление. Поэтому я бы искал след внутриукраинский, связанный с борьбой различных группировок за деньги, за влияние на власть и так далее", — сказал Алексей Дзермант.

Добавим, что после дел Романа Протасевича и Кристины Тимановской Минску совершенно не нужны новые поводы для санкций.

Украинские спецслужбы не защищают никого, кроме хозяев

"Убийство в Киеве руководителя Белорусского дома Виталия Шишова — это трагедия и тест: способны ли мы защитить себя и своих друзей. Тест для страны, для нас и для наших спецслужб. Его нужно достойно пройти, особенно в преддверии 30-й годовщины независимости", — написал в "Твиттере" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Заметим, что этот тест украинские спецслужбы в очередной раз не пройдут, раз они ведут разборки между собой. Так, днями ранее сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) попытались буквально "отбить" у Службы безопасности Украины (СБУ) задержанного судью Николая Чауса, который якобы может владеть информацией, представляющей опасность для бывшего и нынешнего президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Сотрудники двух спецслужб столкнулись в погоне на шоссе, во время которой "антикоррупционеры" сбили мотоциклиста. Однако Чауса не отдали НАБУ, а его адвокатам в СБУ заявили, что в ведомстве не владеют информацией о местонахождении судьи.

Ранее скандалом завершилось расследование убийства "критика Путина" экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве в 2017 году. В генпрокуратуре Украины организатором преступления назвали бывшего гражданского мужа его жены Марии Максаковой Владимира Тюрина из-за нерешённых имущественных споров, хотя до этого велась пропаганда "о длинной руке ФСБ".

Силовики Украины организовали инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко, ненавистника "режима Путина", который обещал приехать на Красную площадь на танке "Абрамс". Украинский политолог Вадим Карасёв связал инсценировку с парламентскими и президентскими выборами на Украине. При подготовке к голосованию властям Украины нужны новости о российской агрессии. К тому же история с Бабченко позволяла украинским силовикам и Киеву в целом заявлять о своей дееспособности.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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