Как только Белорусский дом в Киеве объявил об исчезновении Виталия Шишова, руководителя диаспоры в Киеве, змагары сразу стали говорить о том, что его "выкрали спецслужбы Незалежной" и "мало надежды на то, что Шишов будет найден живым и здоровым".
"Сколько раз говорили вам, что Украина — небезопасная для проживания страна! Свободная демократическая страна, да… Мы в этой "свободной стране" вынуждены ходить руки за спину и голову вниз — как по коридору в минском СИЗО на Володарке", — пишет в Telegram выехавший на Украину "змагар".
Напомним, что сегодня стало известно, что
На Украине пропал руководитель организации, помогающей белорусам, уехавшим из страны с поиском жилья, работы и предоставляющей им юридические консультации.
Виталий Шишов, глава Белорусского дома в Киеве, был объявлен в розыск своим партнером после того, как не вернулся с пробежки:
Друзья Виталия Шишова сообщили белорусскому журналисту Тадеушу Гизкану, что за ним "кто-то следил":
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