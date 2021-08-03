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Змагары подозревают киевских нацистов в убийстве пропавшего главы своей диаспоры

Происшествия

Как только Белорусский дом в Киеве объявил об исчезновении Виталия Шишова, руководителя диаспоры в Киеве, змагары сразу стали говорить о том, что его "выкрали спецслужбы Незалежной" и "мало надежды на то, что Шишов будет найден живым и здоровым".

"Сколько раз говорили вам, что Украина — небезопасная для проживания страна! Свободная демократическая страна, да… Мы в этой "свободной стране" вынуждены ходить руки за спину и голову вниз — как по коридору в минском СИЗО на Володарке", — пишет в Telegram выехавший на Украину "змагар".

Напомним, что сегодня стало известно, что 

В Киеве пропал глава белорусской диаспоры на Украине

На Украине пропал руководитель организации, помогающей белорусам, уехавшим из страны с поиском жилья, работы и предоставляющей им юридические консультации.

Виталий Шишов

Виталий Шишов, глава Белорусского дома в Киеве, был объявлен в розыск своим партнером после того, как не вернулся с пробежки:

По последним данным полиции Киева, розыскные мероприятия в районе, где жил и работал Шишов, не дали никаких результатов.
  • Украина, Польша и Литва, в частности, стали излюбленными местами назначения для тех, кто бежит из Белоруссии после событий, развернувшихся в стране по итогам президентских выборов в августе 2020 года.

Друзья Виталия Шишова сообщили белорусскому журналисту Тадеушу Гизкану, что за ним "кто-то следил":

 

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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