Тимановская - новая звезда оппозиции или почему предателей у Лукашенко всё больше

Александр Лукашенко создал в Белоруссии атмосферу "охоты на ведьм", он унижает, преследует и сам готов предать, не удивительно, что предателей у него всё больше.

История одного предательства

Предательство 24-летней белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио началось с её поста в "Инстаграме", где она раскритиковала руководство делегации Белоруссии за решение поставить её без её ведома на эстафету 4 по 400 метров (специализируется на беге на короткие дистанции 100 и 200 метров).

"Оказывается, наше "очень крутое начальство" решило всё, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду — и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!", — говорилось в посте, который потом был удален.

Далее последовала реакция "начальства" — Тимановскую решили вернуть домой из-за "эмоционально-психологических проблем". И это предательство своей спортсменки — "начальство" выставило себя с максимально некрасивой стороны.

Позднее Тимановская пояснила своё поведение:

"Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м и готова ли я ? Но все решили сделать за моей спиной, при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте, даже не смотря на то, что я никогда не бегала 400 м я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, НО, я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам, как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением !"., написала спортсменка.

В итоге, самолет, на котором Тимановская должна была отправиться в Белоруссию, улетел из Японии без неё, а она заявила, что в Белоруссию больше не вернётся. Чехия уже предложила ей визу. Александр Опейкин из Белорусского фонда спортивной солидарности рассказал, она подала документы на предоставление политического убежища в Польше.

Просчёт диктатора и хама

Как сказал Pravda. Ru политолог, журналист-международник в Rubaltil. ru Александр Носович, информационно-пропагандистская кампания, которая уже началась вокруг Тимановской, стала следствием просчетов белорусских чиновников, которые, "разумеется, подставили Белоруссию в этом вопросе под удар и подставили довольно сильно".

В мировых массмедиа это теперь стопроцентно будут выставлять как насильственное выдворение Тимановской, уточнил эксперт.

Добавим, что если учесть, что в Белоруссии всё решает первое лицо, то это его просчёт. И оно делает их один за одним не намеренно, просто такова его суть диктатора и хама.

Хамство сквозит, например в поздравлении бронзового медалиста в прыжках на батуте Максима Недосекова.

"Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен и патриот ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага, и успех обязательно придет", — говорится в поздравлении Александра Лукашенко.

Обращение на ты, противопоставление тех, кто не выигрывает тем кто выигрывает, навязывание спорту политических аспектов. Трудно представить подобное "поздравление" в устах Владимира Путина.

Так же как и недовольство выступлениями российских спортсменов в любой форме.

А Лукашенко позволяет себе намекать, что если бы белорусские спортсмены были бы голодными, тогда они завоевывали бы медали.

"Посмотрите на эти африканские страны — разрушенные страны. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят — будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем", — констатировал Лукашенко в четверг.

Совершеннейшее хамство в лицо Творцу и в сюжете, вышедшем на белорусском государственном телеканале СТВ ("Столичное телевидение") вечером 14 февраля. Провластный журналист Григорий Азарёнок рассказал о "тех, кто осквернил свою жизнь грехом предательства".

Журналист рассказывает о певице Анжелике Агурбаш и других белорусах, выступивших против Лукашенко. В конце сюжета прозвучала песня с текстом: "Накажи их, Боже, накажи: // Всех, кто оторвался от народа, // Всех, кто предал Правду и Свободу, // Кто погряз в коррупции и лжи, — // Накажи их, Боже, накажи, // Совесть в души грешные вложи!".

Надо ли говорить, что если нет людей, которые бы поправили эту "жесть", то это диагноз. Работать, жить при таком руководителе становится противно, поэтому и "предают", пытаются выбрать другого, но Лукашенко старательно зачистил организованные пророссийские движения, а прозападные силы по-прежнему на государственных постах (Лукашенко готов предать Россию), и улица с соответствующими настроениями никуда не делась.

Поэтому России надо готовиться к геополитическому развороту Белоруссии при новом руководстве.

России надо готовится к предательству Лукашенко

По мнению Александра Носовича, последний год вся политическая жизнь в Белоруссии сводится к поиску пятой колонны и предателей. Но Лукашенко многих из них вырастил, это бывшие протеже Лукашенко, которые при нем делали карьеру, это такие люди как (Виктор) Цепкало, директор, бывший директор "Парка высоких технологий", и такие люди как (Павел) Латушко, бывший министр культуры.

"Лукашенко их вырастил своими руками, а он же развивал, пестовал многие идеологические течения в Белоруссии, оппозиционные ему, но в то же время оппозиционные России", — сказал эксперт.

По его мнению, из Тимановской на Западе попытаются сделать политическую фигуру, новое знамя оппозиции, потому что её почти что однофамилица (Светлана) Тихановская в этом качестве выглядит "очень неубедительно".

"Потенциальные кандидаты внутри Белоруссии сидят в тюрьме, потенциальные кандидаты в политэмиграции ничего особенного из себя не показали, а судя по тому, что страны ЕЭС одна за другой предлагают спортсменке политическое убежище, там, в их столицах, уже рождаются планы сделать из нее новый символ и нового лидера. Получится это у них или нет, зависит от самой спортсменки, захочет ли она удариться в эту плоскость, будут ли у нее к этому способности", — сказал Александр Носович.

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